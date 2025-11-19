Ученые Стокгольмского университета впервые выделили и секвенировали молекулы РНК из тканей шерстистого мамонта, сохранившихся в вечной мерзлоте. Это открытие позволяет изучать активность генов вымершего вида и опровергает представления о быстрой деградации РНК.

Шведские исследователи из Стокгольмского университета впервые выделили и секвенировали молекулы РНК из тканей шерстистого мамонта, сохранившихся в сибирской вечной мерзлоте около 40 000 лет. Эти данные, опубликованные в журнале Cell, представляют собой древнейшие из когда-либо идентифицированных последовательностей РНК. Открытие демонстрирует, что эта хрупкая молекула, в отличие от существовавших ранее представлений, способна сохраняться в течение исключительно длительного времени.

Анализ РНК, проведенный командой ученых, включая Эмилио Мармоля (Emilio Mármol) и Лава Даллена (Love Dalén), позволил определить активность генов в мышечной ткани молодого мамонта по кличке Юка. Исследователи выявили специфические профили экспрессии генов, связанные с ключевыми биологическими процессами, такими как мышечное сокращение и реакция на метаболический стресс. Это предоставляет прямые свидетельства о работе организма мамонта непосредственно перед его гибелью, что невозможно установить при изучении только ДНК.

Фотография одной из ног мамонтёнка Юки, демонстрирующая сохранность нижней части конечности после удаления кожи, что позволило извлечь древние молекулы РНК.

Особый научный интерес представляют обнаруженные некодирующие РНК, в частности микроРНК, которые регулируют активность генов. Уникальные мутации в этих микроРНК однозначно подтвердили их происхождение от мамонта. Данное достижение является первым случаем реконструкции регуляторных сетей генов у вымершего вида.

Полученные результаты опровергают устоявшееся мнение о быстрой деградации РНК после смерти организма. Сохранность молекул открывает новые направления для палеогенетики, включая возможность изучения древних РНК-содержащих вирусов, таких как возбудители гриппа или коронавирусных инфекций, из образцов Ледникового периода.