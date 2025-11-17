Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев представил на авиасалоне в Дубае модернизированный учебно-боевой самолет Як-130М, назвав страны Азии и Африки его потенциальными заказчиками.

На международном авиасалоне в Дубае Dubai Airshow 2025 Россия представила обновленный учебно-боевой самолет Як-130М, ориентированный на экспорт. Как сообщил глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев, основной интерес к машине проявляют государства Азии и Африки.

Источник: Telegram-канал ОАК

По словам Михеева, помимо поставок новых машин, компания рассчитывает на контракты по модернизации уже эксплуатирующихся у зарубежных заказчиков самолетов Як-130 до уровня новой версии «М».

Ключевыми улучшениями Як-130М стали современные системы бортового радиоэлектронного оборудования. В их числе — бортовая РЛС, прицельный контейнер и комплекс обороны «Президент-С130». На выставке также демонстрировался расширенный арсенал вооружений, с которым может работать самолет, включая ракету «воздух-воздух» РВВ-МД и корректируемые авиабомбы КАБ-250ЛГ-Э и К08БЭ для поражения наземных и надводных целей.

Отдельно подчеркивается, что Як-130М интегрирован в концепцию сетецентрических войн и способен эффективно взаимодействовать в едином информационном пространстве с истребителями семейств «Сухой» и «МиГ».

Ранее «Рособоронэкспорт» оценивал потенциальный рынок сбыта для модернизированного Як-130М в 40 единиц, а переговоры о поставках уже ведутся с рядом стран АТР и Африки. Успешный опыт эксплуатации базовой модели в ВВС Мьянмы, Лаоса, Бангладеш и Вьетнама создает благоприятную основу для продвижения новой версии.