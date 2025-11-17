Палеонтологи обнаружили в Бразилии части скелета предка крокодилов возрастом 240 миллионов лет, внешне напоминавшего динозавра. Это проливает свет на фауну суперконтинента Пангея до господства динозавров.

Палеонтологи обнаружили в Бразилии частично сохранившийся скелет крупной рептилии, возраст которой оценивается в 240 миллионов лет. Вид, получивший название Tainrakuasuchus bellator, что переводится как «крокодил-воин с заостренными зубами», обитал на территории современной Южной Америки в триасовый период.

Реконструкция предка крокодилов Tainrakuasuchus bellator. Источник: https://www.livescience.com/

Найденный экземпляр достигает 2,4 метра в длину при массе около 60 килограммов. Хищник характеризовался удлиненной шеей и узкими челюстями с многочисленными острыми зубами. Особенностью вида является наличие костных пластин (остеодерм), покрывавших спину животного, аналогичных тем, что имеются у современных крокодилов.

T. bellator относится к группе псевдозухий (Pseudosuchia) — ветви архозавров, которая привела к появлению современных крокодилов. Представители этой эволюционной линии, известные как попозавроиды (Poposauroidea), крайне редко встречаются в Южной Америке, что повышает научную ценность находки.

Размер и скелетное строение T. bellator. Источник: https://www.livescience.com/

Исследователи отмечают близкое родство бразильского вида с ископаемыми остатками, обнаруженными в Танзании. Данное обстоятельство подтверждает существование единой фауны на территории Пангеи в триасовый период, когда современные континенты составляли единое целое. Открытие также проливает свет на период, предшествовавший доминированию динозавров на планете. Изучение T. bellator позволяет лучше понять эволюцию и экологию псевдозухий, которые остаются одной из наименее изученных групп древних рептилий.