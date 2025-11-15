Исследование Института королевских объединённых служб Великобритании выявило уязвимости в цепочке поставок российских истребителей Су-35 и Су-57, которые могут быть использованы для снижения производства.

Западные санкции могут значительно снизить производство российских истребителей, таких как Sukhoi Su-35 и Su-57, утверждает новый анализ. По данным отчёта Института королевских объединённых служб Великобритании (RUSI), цепочка поставок комплектующих для этих самолётов содержит множество уязвимостей, которые могут быть использованы через целевые санкции для срыва производства.

Отчёт подчеркивает, что ключевые элементы Sukhoi требуют использования западного оборудования для калибровки, тестирования и высокоточной обработки. Несмотря на попытки России развивать собственное производство электронных компонентов и специализированной техники, многие важные производители в цепочке поставок по-прежнему зависят от импортных деталей, приобретённых преимущественно до 2022 года.

Расширение санкций на вторичный и третичный уровни цепочки поставок может не только нарушить текущие производственные процессы, но и предупредить потенциальных покупателей российского оружия о рисках зависимости от России. В результате, это может открыть возможности для расширения экспортных продаж китайских истребителей, особенно в Африке.

RUSI призывает западные страны разработать и предложить убедительные альтернативы российской и китайской авиационной технике, особенно в тех регионах, где скоро потребуется замена устаревающего боевого парка. Однако западные истребители могут столкнуться с трудностями в стоимости, обслуживании и политических ограничениях, подчеркнули авторы отчёта.