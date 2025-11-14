Цены варьируются от 1,5 млн до 1,63 миллиона (в рублях РФ). Таможенные пошлины уже включены в стоимость.

В Беларуси стартовал предзаказ на электрический кроссовер Dongfeng Vigo с поставками в 2026 году. Цены варьируются от 1,5 млн российских рублей за базовую комплектацию 480 Pro до 1,63 млн российских рублей за топовую версию 480 Max. В указанную стоимость уже включены 15% таможенных пошлин на электрокары. Размер первой партии для рынка составит более 500 единиц.

Базовая комплектация Pro включает электрорегулировки сидений, обогрев руля и стекол, панорамную медиасистему с русификацией и 6 подушек безопасности. За дополнительные 40 000 рублей версия Max предлагает расширенный пакет ассистентов вождения: адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе и ассистент движения по шоссе.

Технические характеристики включают электромотор мощностью 163 л.с., запас хода 480 км (по циклу CLTC) и дорожный просвет 200 мм. Модель оснащена литий-железо-фосфатной батареей CATL с поддержкой быстрой зарядки: пополнение запаса хода на 100 км занимает 5 минут, а заряд от 30% до 80% — 18 минут.

Производитель подтвердил планы по выходу на российский рынок с партией из 800 автомобилей, где модель likely будет представлена под брендом Evolute. Для РФ также планируется организация основного склада запасных частей.