Исследователь Салли Фостер раскрыла судьбу фрагментов легендарного Скунского камня, которые считались утерянными после неудачного похищения 1950 года. Ей удалось проследить путь осколков, разошедшихся по всему миру.

Исследователь из Шотландии смогла разыскать недостающие фрагменты легендарного Скунского камня (он же камень Судьбы), который веками использовался при коронациях монархов Великобритании. Первоначально захваченный в Шотландии английским королем Эдуардом I в 1296 году, камень был похищен из Вестминстерского аббатства и был расколот в 1950 году группой шотландских националистов. После реставрации образовалось 34 фрагмента, которые каменщик Роберт Грей подарил своим знакомым и влиятельным людям. Новое исследование, опубликованное в The Antiquaries Journal, впервые рассказывает историю этих осколков.

Розыском этих фрагментов занялась профессор Университета Стирлинга (University of Stirling) Салли Фостер (Sally Foster). До ее работы был официально известен лишь один такой фрагмент, но Фостер удалось проследить судьбу других частей, которые оказались у политиков и частных лиц в разных странах. «Это не просто камень, — подчеркивает исследовательница. — Его похищение в 1950 году привело к первому за 400 лет закрытию границы между Англией и Шотландией, поскольку коронация монархов над этим камнем символизировала подчинение шотландцев».

История камня, который использовался для коронации шотландских правителей с 1249 года, получила относительно счастливый конец. В 1996 году он был возвращен в Шотландию, а в 2024 году обрел постоянный дом в музее Перта. По словам Фостер, существование множества разрозненных фрагментов камня долгое время оставалось без внимания, но теперь их можно изучить.

Церемония возвращения камня в Шотландию 1996 год.

Среди тех, кто первоначально получил фрагменты, было много шотландских политиков-националистов. Осколки разошлись по миру: один был подарен туристке из Австралии и позже передан в музей Квинсленда, другой хранился в сейфе в Баннокберне, а третий был вставлен в серебряную брошь. Фостер отмечает, что, поскольку владение фрагментами могло считаться хранением краденого, большинство людей не афишировало этого, и осколки бережно хранились в семьях как ценные реликвии.

В ходе своего исследования Фостер также предложила собственную теорию о происхождении загадочной римской цифры «XXXV», вырезанной на нижней стороне камня. Она полагает, что это сделал Роберт Грей после ремонта: 34 фрагмента плюс сам камень в сборе составляют 35 частей. По ее мнению, именно у него был доступ, мотивы и чувство юмора, чтобы оставить эту надпись, которая имела значение только для него самого.