Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) подписал закон о прекращении самой продолжительной в истории страны приостановки работы федерального правительства (shutdown), продолжавшейся 43 дня. Решение было принято после голосования в Палате представителей, где законопроект поддержали 222 конгрессмена при 209 голосах против, при этом республиканцам удалось сохранить партийное единство вопреки сопротивлению демократов.

Подписание документа позволит возобновить выплаты сотням тысяч федеральных служащих и восстановить работу критически важных служб, включая систему управления воздушным движением. Финансирование правительства возобновлено до 30 января, однако вопрос о продлении субсидий на медицинское страхование, ставший одним из ключевых разногласий, остался нерешённым.

Экономические последствия шатдауна оказались значительными: по оценкам экспертов, каждый день простоя сокращал ВВП на 0,1%, а отсутствие данных от статистических агентств лишало рынки важной информации. Хотя большая часть потерянного объёма производства должна быть восстановлена, некоторые статистические отчёты за октябрь, включая данные по занятости и индексу потребительских цен, могут быть безвозвратно утеряны.

Политические итоги противоречивы: опрос Reuters/Ipsos показал, что 50% американцев возлагают вину за кризис на республиканцев, 47% — на демократов. При этом возобновление работы Конгресса активизировало другие законодательные инициативы, включая расследование по делу Джеффри Эпштейна и вопросы защиты приватности данных сенаторов.