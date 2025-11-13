Американская компания Anduril и эмиратский концерн EDGE создали совместное предприятие по производству беспилотных систем в ОАЭ. Первым продуктом станет беспилотник вертикального взлёта и посадки Omen, на который уже поступил заказ на 50 единиц.

Американская компания Anduril и эмиратский оборонный концерн EDGE создали совместное предприятие по производству беспилотных авиационных систем в ОАЭ. Первым изделием станет беспилотник вертикального взлёта и посадки Omen. Совместное предприятие уже получило заказ на 50 аппаратов Omen от неназванного заказчика из ОАЭ. Проект имеет планы выйти на серийное производство к концу 2028 года.

Беспилотник Omen выполнен по схеме «tail-sitter». Как пояснил старший вице-президент Anduril Шейн Арнотт (Shane Arnott), аппарат взлетает как вертолёт, но летает как самолёт. При этом способен нести полезную нагрузку в 3–5 раз больше традиционных БПЛА своего класса и не требует взлётно-посадочной полосы. Перспективные области применения включают морское патрулирование и гражданские задачи, такие как восстановление связи после стихийных бедствий.

Финансовые условия партнёрства предусматривают инвестиции EDGE в размере $200 млн в программу Omen, в то время как Anduril уже вложила $850 млн в разработку аппарата. Помимо сборочного производства, Anduril также создаёт в ОАЭ собственный исследовательский и симуляционный центр площадью 4600 кв. м — первый за пределами США, Великобритании и Австралии.

Председатель правления EDGE Фейсал Аль Баннаи (Faisal Al Bannai) отметил, что партнёрство открывает новые возможности для доступа к передовым технологиям автономных систем. По его словам, размещение этих компетенций в ОАЭ принципиально ускорит процессы разработки и внедрения перспективных систем. Производство в ОАЭ будет ориентировано на местный рынок и региональных заказчиков, тогда как заказы из США будут выполняться на мощностях Anduril в штате Огайо (США).