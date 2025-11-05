GA-ASI разработала новую, шестую по счету модификацию БПЛА Gambit с возможностью нанесения ударов по земле.

GA-ASI представила новую модификацию беспилотного разведывательно-ударного летательного аппарата Gambit 6 с возможностями нанесения ударов по земле – в дополнение к уже ранее подтвержденным функциям работы по воздушным целям.

Сама платформа Gambit разработана с учетом требований к адаптивности и масштабируемости и предназначена для широкого круга задач: радиоэлектронной борьбы, подавления ПВО противника (SEAD﻿) и нанесения точечных ударов.

Серия летательных аппаратов включает несколько вариантов на базе единой модульной платформы. Оригинальная концепция Gambit﻿ была анонсирована три года назад и включала четыре модели. Gambit 1 — маневренная платформа для длительного патрулирования, Gambit 2 — дополнена вооружением для воздушного боя, Gambit 3 похожа на Gambit 2, но оптимизирована для работы в сложных воздушных условиях, Gambit 4 — специализированная модель для боевой разведки, без хвостового оперения и со стреловидными крыльями. В 2024 году был представлен Gambit 5 для корабельных операций Collaborative Combat Aircraft (CCА).

Компания старается укрепить партнерские связи в атлантическом регионе для повышения своих коммерческих возможностей. Летательные аппараты Gambit 6 планируется запустить на международный рынок с 2027 года, а для Европы — с 2029.

Как написано ранее, модульная конструкция позволяет адаптировать БПЛА под различные нужды. В частности, вариант YFQ-42A для ВВС США — это ведомый БПЛА под управлением искусственного интеллекта, предназначен для работы в составе систем концепции Next Generation Air Dominance (NGAD) или в паре с F-35. Не исключено, что компания выпустит вариант БПЛА непосредственно под европейские нужды.