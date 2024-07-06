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Взлом Authy — Twilio обновляет приложение после масштабной утечки данных
Миллионы номеров телефонов похищены. Пользователям рекомендуют обновиться и соблюдать осторожность.

Компания Twilio выпустила обновление для iOS-версии своего приложения двухфакторной аутентификации Authy. Это произошло после сообщений о краже 33 миллионов номеров мобильных телефонов пользователей.

По заявлению Twilio, взлом затронул только телефонные номера. Компания утверждает, что другие конфиденциальные данные и системы не были скомпрометированы. Тем не менее, пользователям Authy рекомендуется проявлять бдительность в отношении подозрительных текстовых сообщений, так как злоумышленники могут использовать украденные номера для фишинговых атак.

Twilio сообщила, что уязвимость была связана с "неаутентифицированной конечной точкой". Этот недостаток уже устранен.

Пользователям iOS рекомендуется обновить приложение Authy до последней версии через App Store. В случае проблем с доступом к учетной записи Authy следует немедленно обратиться в службу поддержки Twilio.

Недавно Authy прекратило поддержку настольных платформ, сосредоточившись на мобильных приложениях для iPhone и Android.

#безопасность #ios #кибербезопасность #уязвимость #утечка данных #мобильные приложения #конфиденциальные данные #двухфакторная аутентификация #обновление приложения #фишинговые атаки
Источник: appleinsider.com
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