Ждите Dead Rising, новинки и RE7 для Apple

Компания Capcom анонсировала проведение специализированного мероприятия Capcom Next, которое состоится 1 июля 2024 года. В рамках 25-минутной презентации будут представлены три игры, включая ремастер Dead Rising Deluxe Remaster, новую игру Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, и порт Resident Evil 7 для устройств Apple.



Dead Rising Deluxe Remaster, ремастер популярной игры для Xbox 360, будет адаптирован для современных платформ. Предварительные материалы показывают главного героя Фрэнка Веста, борющегося с зомби. Игра ожидается в 2024 году, точная дата выхода пока не уточнена.



Kunitsu-Gami: Path of the Goddess – это экшен-игра, где главный персонаж Со защищает Ёширо, деву, от "осквернения" деревень. Игра выйдет 19 июля.



Resident Evil 7 будет доступен для iPhone, iPad и Mac с 2 июля. Версия для Apple получит улучшенные элементы управления и новую функцию Auto Fire.



На мероприятии также обсудят другие проекты Capcom, включая ремейки Resident Evil 2, Resident Evil 0 и Code Veronica, новую игру серии Resident Evil и Pragmata. Однако, компания подтвердила, что новый Monster Hunter Wilds, запланированный на следующий год, на Capcom Next представлен не будет.