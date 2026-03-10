SK hynix сообщила о разработке 16-гигабитной памяти LPDDR6 DRAM. По данным пресс-релиза производителя, новая микросхема работает быстрее предыдущего поколения и одновременно снижает энергопотребление.

Южнокорейская компания SK hynix объявила о завершении проверки новой мобильной памяти LPDDR6, созданной по техпроцессу шестого поколения 10 нм — так называемому 1c. Разработку ориентируют на устройства с функциями искусственного интеллекта, где скорость обмена данными и расход энергии играют ключевую роль.

Изображение - WCCFTech

Новая микросхема получила емкость 16 Гбит. Базовая рабочая скорость превышает 10,7 Гбит/с, что выше максимальных показателей предыдущих решений компании. По оценке разработчика, обработка данных проходит примерно на 33% быстрее по сравнению с памятью LPDDR5X.

Инженеры изменили архитектуру передачи данных. В памяти применили субканальную структуру: она задействует только те каналы, которые нужны в конкретный момент. Такой подход снижает нагрузку на систему.

Дополнительно работает технология DVFS — динамическая настройка частоты и напряжения. При высокой нагрузке, например в мобильных играх, система увеличивает пропускную способность. При обычном использовании она снижает параметры, чтобы сократить расход энергии.

В результате энергопотребление уменьшилось более чем на 20%. SK hynix планирует подготовить серийное производство в первой половине года и начать поставки во второй. Основная область применения — смартфоны и планшеты с встроенными функциями ИИ.