Vivo готовит для камерофона Vivo X300 Ultra два телеобъектива, разработанных совместно с ZEISS. Компания делает ставку на съемку на больших расстояниях и пытается расширить диапазон оптического приближения.

Один из аксессуаров получил фокусное расстояние 400 мм. Его впервые показали на выставке Mobile World Congress 2026. По словам менеджера по продуктам компании Han Boxiao, этот объектив рассчитан прежде всего на тех, кому требуется сильное оптическое увеличение для видео- и фотосъемки.

Система работает вместе с 200-мегапиксельной перископической камерой смартфона. Если считать базовым объектив с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм, связка обеспечивает примерно 17,4-кратное оптическое увеличение.

Компания также добавила обновленную стабилизацию и систему отслеживания фокуса, которая поддерживает работу до 60 кадров в секунду. Стабилизация сохраняется на уровне CIPA 4.5. Компания утверждает, что можно получать качественные снимки при фокусном расстоянии до 1600 мм.

Второй объектив — обновленный 200-миллиметровый телеобъектив второго поколения. Его сделали легче предыдущей версии: вес сократился примерно на 27% и составляет около 153 граммов. При этом оптическая схема стала сложнее — число элементов увеличили до 15, чтобы повысить четкость изображения.

Оба объектива крепятся через специальный адаптер. Вместе со штатными модулями — сверхширокоугольным 14 мм, стандартным 35 мм и портретным 85 мм — они формируют линейку оптики Zeiss для смартфона X300 Ultra.

* все иллюстрации – Vivo