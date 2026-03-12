Сайт Конференция
This_is_the_way
Гидротермальные источники в кратерах от астероидов могли создать условия для жизни на Земле
Ученые предложили новую версию того, где и как могла возникнуть жизнь на нашей планете. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Marine Science and Engineering, ключевую роль могли сыграть гидротермальные источники, образовавшиеся после падения астероидов.

Долгое время главным кандидатом на место зарождения жизни считались глубоководные гидротермальные источники. Их открыли в 1977 году у Галапагосских островов, и это стало сюрпризом для науки. Тогда никто не ожидал найти богатую экосистему в полной темноте. Но авторы нового обзора считают, что источники в ударных кратерах подходят для этой роли даже лучше.

Изображение: Flux ai

Во-первых, астероиды сами могут приносить нужные ингредиенты. Анализ образцов с астероидов Итокава, Рюгу и Бенну показал, что в них содержатся важные для жизни соединения. Например, в астероидах типа B (к ним относится Бенну) нашли все 66 ключевых компонентов, включая d-рибозу (d-ribose) и аденин, необходимые для примитивных форм метаболизма.

Во-вторых, при ударе выделяется огромное количество тепла, которое запускает гидротермальную активность. Вода, нагретая ударом, циркулирует через трещины в породах, выщелачивая минералы и создавая химические реакции. По сути, кратер работает как большой природный реактор.

Исследователи изучили три места: озеро Лонар в Индии, кратер Хотон в Канаде и знаменитый Чиксулуб в Мексике. Во всех трех есть следы древней гидротермальной активности. А в отложениях одного из кратеров даже нашли уникальные структуры ДНК.

Еще один аргумент в пользу ударных кратеров — это пресноводные озёра, которые часто в них образуются. Для зарождения жизни пресная вода подходит лучше океанской. Авторы отмечают, что похожие процессы могут идти и на других планетах. Например, на спутниках Юпитера и Сатурна (Европе и Энцеладе) тоже есть условия для гидротермальной активности. 

#астероид #popular mechanics #зарождение жизни #кратер #метаболизм #падение астероида #гидротермальные источники #панспермия
Источник: popularmechanics.com
1
Показать комментарии (1)
Сейчас обсуждают

Bernigan
14:36
Верно, здравомыслящего человека, в отличие от тупоголовых амд дурачков с самыми разными болезнями психики, вот у тебя ОКР например iranpast, вот что бывает если испытывать постоянные проблемы из за ам...
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Шапошников
14:27
Весь сайт знает кто ты и что ты из себя представляешь
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
Bernigan
14:02
Хмм, ну на самом деле имбецил это ты, т к написал полный бред, нет, на селероне ты так не поиграешь
Как собрать игровой «бомж-ПК» с GeForce RTX всего за 75000 рублей в 2026 году и не пожалеть
swr5
14:01
Не обижайте чукчей, они поумнее чем некоторые из сопредельных государств.
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
swr5
13:54
Никогда само по себе ничего не образуется пока кто-то это не сделает.
Гидротермальные источники в кратерах от астероидов могли создать условия для жизни на Земле
OgoGoLog
13:44
"Гораздо проще ведь опуститься до издевательств над блогерами и людьми." Сам признал, что блогеры не люди. За язык никто не тянул.
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
vitya76
13:34
Он психически больной человек.его опусы никто не читает
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
vitya76
13:31
Опять больной шизофреник с графоманией >>Я вижу, что Linux - это одна большая ошибка с самого создания проекта. Шагающая в никуда... А я вижу что Чимба большая ошибка родителей,предохраняться нужно бы...
О проблемах западных законов и про выпуск новой версии Installer-SH для Linux и FreeBSD.
OgoGoLog
13:22
"Авторы получают вознаграждение, сумма которого привязана к полученному экономическому результату." Чукча не читатель.
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Kommunist7304
13:07
Бланк сам покупал и отдавал секретарю или на это деньги предприятие выделило?
Инженер «ОДК-Пермские моторы» сэкономил заводу более 20 миллионов рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter