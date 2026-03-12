Ученые предложили новую версию того, где и как могла возникнуть жизнь на нашей планете. Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Marine Science and Engineering, ключевую роль могли сыграть гидротермальные источники, образовавшиеся после падения астероидов.

Долгое время главным кандидатом на место зарождения жизни считались глубоководные гидротермальные источники. Их открыли в 1977 году у Галапагосских островов, и это стало сюрпризом для науки. Тогда никто не ожидал найти богатую экосистему в полной темноте. Но авторы нового обзора считают, что источники в ударных кратерах подходят для этой роли даже лучше.

Изображение: Flux ai

Во-первых, астероиды сами могут приносить нужные ингредиенты. Анализ образцов с астероидов Итокава, Рюгу и Бенну показал, что в них содержатся важные для жизни соединения. Например, в астероидах типа B (к ним относится Бенну) нашли все 66 ключевых компонентов, включая d-рибозу (d-ribose) и аденин, необходимые для примитивных форм метаболизма.

Во-вторых, при ударе выделяется огромное количество тепла, которое запускает гидротермальную активность. Вода, нагретая ударом, циркулирует через трещины в породах, выщелачивая минералы и создавая химические реакции. По сути, кратер работает как большой природный реактор.

Исследователи изучили три места: озеро Лонар в Индии, кратер Хотон в Канаде и знаменитый Чиксулуб в Мексике. Во всех трех есть следы древней гидротермальной активности. А в отложениях одного из кратеров даже нашли уникальные структуры ДНК.

Еще один аргумент в пользу ударных кратеров — это пресноводные озёра, которые часто в них образуются. Для зарождения жизни пресная вода подходит лучше океанской. Авторы отмечают, что похожие процессы могут идти и на других планетах. Например, на спутниках Юпитера и Сатурна (Европе и Энцеладе) тоже есть условия для гидротермальной активности.