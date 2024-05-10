Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ZANTI
Игры Xbox "Sea of Thieves" и "Grounded" в топе загрузок PlayStation
Игры Xbox покоряют PlayStation: "Sea of Thieves" и "Grounded" в топе загрузок, привлекая игроков увлекательным геймплеем.


реклама

Согласно последнему отчету PlayStation, игры Xbox "Sea of Thieves" и "Grounded" вошли в десятку самых загружаемых игр на PlayStation в апреле 2024 года, как в США, так и в Европе.

"Sea of Thieves" особенно впечатляет, занимая первое место по загрузкам на PS5 в Европе и третье место в США. Эта игра, выпущенная более шести лет назад, продолжает привлекать игроков благодаря своему увлекательному игровому процессу и красивому миру.

"Grounded", вышедшая чуть менее трех недель назад на Nintendo Switch и PlayStation, также показывает отличные результаты, заняв 8 место в Европе и 9 место в США. Это впечатляющий результат для относительно новой игры.

Джон Кларк, король XboxEra и поклонник хоррор-игр, высоко оценивает "Sea of Thieves", отмечая, что "это красивое и невероятно реализованное приключение в общем мире, и для многих игроков вопрос о том, что может быть за горизонтом, по-прежнему остается таким же манящим, как и всегда".

Для владельцев PlayStation 5, которые еще не опробовали эти игры, настоятельно рекомендуется обратить на них внимание. Как "Sea of Thieves", так и "Grounded" предлагают захватывающие приключения, которые стоит попробовать.

#сша #xbox #ps5 #nintendo switch #sea of thieves #playsation #grounded
Источник: xboxera.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ВСУ приходится вводить в бой Abrams, отведенные ранее в тыл из-за высоких потерь и снова терять их
3
Эксперты ВСУ: Разведывательные дроны ВС РФ "безразличны" к РЭБ, залетая в тыл достаточно далеко
5
Добыча Bitcoin перестала приносить прибыль – майнеры начали отключать старое оборудование
4
«Ситилинк» уволил сотни IT-специалистов и намерена закрыть 100 торговых точек по всей России
16
В США закончили строительство моста «из ниоткуда в никуда»
1
Литва заявила о готовности отправить своих военных на Украину
2
Warhammer наяву: танки «Царь-мангал» с массивной защитой от дронов всё чаще встречаются в зоне СВО
1
Apple представила новую магнитную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro
+
Коллекционеры сражаются за редкий экземпляр приставки SNES, цена лота превышает 3.5 млн рублей
1
Microsoft может внедрить в свой браузер Edge функцию, вынуждающую пользователей покупать Windows 11
4
NASA показало, что увидит камера, которую затянет в центр черной дыры
5
Древний Fortran вошёл в топ-10 самых популярных языков программирования, пока PHP стремительно теряет позиции
7
Британская разведка выразила опасения, что в РФ обновили ракету Х-101 и оснастили второй боеголовкой
+
ВС России нанесли мощный комбинированный удар по энергетическим объектам западной Украины
+
Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 смогут при помощи ИИ распознавать проблемы с сердцем
+
Процессоры AMD на базе Zen 5 оказались более чем на 10% быстрее Zen 4 в однопотоке Cinebench R23
13
Литовская таможня предотвратила поставку двух пикапов Tesla Cybertruck в Беларусь
4
Ученые объявили об открытии китового «алфавита»
+
Представлена концепция будущего марсианского самолета MAGGIE
+
Apple планирует запустить серверы для искусственного интеллекта
+

Популярные статьи

ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
56
Почему разработка софта для Linux это выброшенные ресурсы, или как я подбирал ядро для Chimbalix
99
Dungeons of Sundaria - еще одна action RPG от небольшого разработчика игр
+
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
38
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
49
Разгон встроенной видеокарты Intel HD 4600
80
Диванный оверклокинг с картинками и советами для начинающих энтузиастов разгона процессоров
24
Мое мнение о Marvel Spider-Man 2 (PushSquare)
1
У консольного подразделения Xbox возникли большие финансовые проблемы
4
Мое мнение о Assassin's Creed Mirage на PS5 (PushSquare)
1

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
10:49
сразу под землю закапывают....
El Mundo: Украина создаёт сеть подземных заводов по производству оружия
Китя
10:45
Лох это тот кто купил 14900КS, 14900К и 14700К всё эти камни после обновы биоса скинули частоты и отыквились 🎃 Правда и не поспоришь :-))
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Андрюха Хусаинов
10:45
7500f поправьте там на ам5 "входной билет", а не на ам4, как у вас написано.
ТОП-9 процессоров AMD для игр от бюджетных до флагманских — рейтинг 2024 года
Николай Новичков
10:42
Он назвал только хорошие системы. Только как раз промежуточные.
Люди начали переходить обратно c Windows 11 на Windows 10
sidor_luty
10:18
Потрясающе, автор! Читаю комментарии и не перестаю удивляться. Эти, с позволения сказать, "линуксоиды" кроме как оскорблять ни на что не способны! Хоть бы один написал по делу! А так единственный аргу...
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
irnwlf
10:17
Не, ну я конечно подозревал, что комментят тут одни нищеброды, у которых нет денег на нормальную видеокарту и они с пеной у рта защищают радивон 6500. Но оказывается все гораздо хуже - у местных авт...
Core i9-14900K vs Core i3-14100F – выбираем оптимальный игровой процессор для разумного геймера
Опричник
10:13
Свой ноут я и подавно на растерзание Линуксу не отдам, т.к. именно с этой моделью (Dell Precision) были траблы с Линем - ноуты превращались в кирпич. Нафиг, нафиг. Благо винда на нём с лицензией.
Пришло время переустанавливать драйвер NVIDIA, или очередное подтверждение, что Linux не для игр
Семён Шрек
10:08
Кому продают, кому теперь нет, а нам вообще никогда не продавали...и тем не менее у нас есть и не мало сторонников пути развития на запад...Пора бы за 35 с лишним не советского времени и N-годов време...
Intel обеспечивает технологическое превосходство, заказав всю партию литографических машин ASML
Orakul
10:08
Дело далеко не в производстве чипов, а в возможности манипулировать материковым Китаем. Тайвань для Китая как Пакистан для Индии, или как Куба для США во времена СССР.
Переход Тайваня под контроль Китая может оказаться катастрофой для экономики США
Всеволод Папшев
10:07
Мой самсунг 970 pro 2 года проработал под видеокартой 3080 прежде чем начались синие экраны. Добавил обдув и снова ок.
По времени загрузки игр SATA SSD отстал от M.2 всего на 8%, а HDD — на 728%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем