Игры Xbox покоряют PlayStation: "Sea of Thieves" и "Grounded" в топе загрузок, привлекая игроков увлекательным геймплеем.





реклама

Согласно последнему отчету PlayStation, игры Xbox "Sea of Thieves" и "Grounded" вошли в десятку самых загружаемых игр на PlayStation в апреле 2024 года, как в США, так и в Европе.



"Sea of Thieves" особенно впечатляет, занимая первое место по загрузкам на PS5 в Европе и третье место в США. Эта игра, выпущенная более шести лет назад, продолжает привлекать игроков благодаря своему увлекательному игровому процессу и красивому миру.



"Grounded", вышедшая чуть менее трех недель назад на Nintendo Switch и PlayStation, также показывает отличные результаты, заняв 8 место в Европе и 9 место в США. Это впечатляющий результат для относительно новой игры.



Джон Кларк, король XboxEra и поклонник хоррор-игр, высоко оценивает "Sea of Thieves", отмечая, что "это красивое и невероятно реализованное приключение в общем мире, и для многих игроков вопрос о том, что может быть за горизонтом, по-прежнему остается таким же манящим, как и всегда".



Для владельцев PlayStation 5, которые еще не опробовали эти игры, настоятельно рекомендуется обратить на них внимание. Как "Sea of Thieves", так и "Grounded" предлагают захватывающие приключения, которые стоит попробовать.