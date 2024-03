Последняя серия Galaxy S23 получает передовые возможности благодаря обновлению до ОС One UI 6.1 с интеллектуальными инструментами. Новое ПО уже доступно для европейских пользователей.

Пользователи последней серии смартфонов Samsung Galaxy S23 могут радоваться - компания выпустила обновление One UI 6.1 для этих моделей. Новая прошивка уже начала распространяться по Европе и вскоре станет доступна во всем мире.



Обновление One UI 6.1 основано на Android 14 и включает в себя несколько улучшений, в том числе новые инструменты искусственного интеллекта. Однако изменения в пользовательском интерфейсе не являются кардинальными.



Обновление доступно для моделей Samsung Galaxy S23, S23+ и S23 Ultra. Пока что Samsung Galaxy S23 FE придется подождать, но его обновление до One UI 6.1 также гарантировано.



Для установки обновления пользователям рекомендуется следить за уведомлениями на своих устройствах. Также можно вручную проверить наличие обновления в настройках телефона в разделе "Обновление программного обеспечения". Размер обновления составляет около 3 ГБ и включает в себя мартовский патч безопасности.



Таким образом, владельцы Samsung Galaxy S23 получают расширенные возможности за счет новых инструментов искусственного интеллекта без кардинальных изменений в работе устройства.