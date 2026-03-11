Сайт Конференция
События в мире Михаил Андреев
В Беларуси завершены испытания аэродромного тягача БЕЛАЗ 54011 для лайнеров массой до 150 тонн
Проще говоря, для буксирования среднемагистральных лайнеров.

Несмотря на то, что аббревиатура БЕЛАЗ в сознании обывателя прочно связана с образом исполинских карьерных самосвалов, на практике данное белорусское машиностроительное предприятие выпускает весьма широкую номенклатуру техники. В частности, аэродромные тягачи, предназначенные для «выталкивания» самолётов от здания аэровокзала и их буксирования по территории аэродрома.

Источник изображения: БЕЛАЗ.

Сегодня, например, пресс-служба БЕЛАЗа сообщила о завершении заводских испытаний аэродромного тягача БЕЛАЗ 54011, предназначенного для буксирования авиалайнеров массой от 50 до 150 тонн. В качестве наглядных примеров таких лайнеров на заводе приводят среднемагистральные пассажирские самолёты Boeing 737 и Airbus A320, но нетрудно догадаться, что по характеристикам им соответствуют в том числе новые российские МС-21 и SJ-100. Да и что-то нам подсказывает, что одним из главных рынков сбыта аэродромных тягачей белорусского производства будет именно Россия.

БЕЛАЗ 54011 оснащается 156-сильным двигателем, благодаря которому тягач без нагрузки способен передвигаться со скоростью до 30 км/ч, а при буксировке самолёта — до 12 км/ч. Кроме того, машина отличается хорошей манёвренностью за счёт возможности поворачивать как передней, так и задней осями. Причём, как по отдельности, так и обеими сразу.

Для удобства и более высокой безопасности при работе тягач оснащён четырьмя видеокамерами, обеспечивающими широкий обзор для оператора, светодиодными фарами, а кабина имеет климатическую установку и изолирована от внешнего шума.

#экономика #промышленность #беларусь #белоруссия
