Российский игровой движок объявил намерение интегрироваться с Blender и стать платформой нового поколения для инди-разработчиков видеоигр.

Молодая российская студия разработки видеоигр Case анонсировала создание собственного кроссплатформенного игрового движка Case Engine. Как заявляет студия, движок будет распространяться по модели free-to-play: его использование будет бесплатным для инди-разработчиков, однако без доступа к исходному коду.



Согласно техническим характеристикам, опубликованным Case, движок изначально будет поддерживать API DirectX 11, а в версии 2.0 планируется переход на DirectX 12. Для создания игр на Case Engine можно будет использовать такие языки как C++, Python, Lua и собственный язык студии CSE.



Отличительной особенностью заявленного движка является полная совместимость с популярным пакетом трехмерного моделирования Blender. По замыслу разработчиков, это позволит в реальном времени отображать в движке все изменения моделей, вносимые в Blender.



На данный момент над Case Engine работает команда из 7 человек. По информации студии, готовность движка составляет 15%, а релиз запланирован на 2025 год. Для сравнения, в этом же году ожидается выход конкурирующего российского игрового движка Nau Engine.