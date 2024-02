В результате масштабных сокращений в Activision Blizzard закрывается офис разработчика игр Toys for Bob в Калифорнии, известного по сериям Skylanders и Call of Duty.

Недавно компания Microsoft объявила о сокращении почти 2 000 сотрудников, многие из которых работали в игровых подразделениях компании, включая недавно приобретенную Activision Blizzard. Особенно сильно от этих сокращений пострадала студия Toys for Bob, основанная 35 лет назад и известная благодаря серии игр Skylanders. В последнее время студия работала над франшизой Call of Duty.



Согласно данным, опубликованным в San Francisco Chronicle, офис Toys for Bob в городе Новато, штат Калифорния, где располагалась штаб-квартира компании, будет закрыт. Эта информация подтверждена государственными документами.



В последние недели в Activision Blizzard царила атмосфера неопределенности и опасений за рабочие места. В результате масштабных сокращений пострадали многие подразделения компании, особенно досталось командам по киберспорту.



Как подтвердила San Francisco Chronicle, в результате волны увольнений 162 сотрудника из региона залива Сан-Франциско лишились работы. Помимо этого, сообщается о планах по закрытию офиса Toys for Bob в Калифорнии. Вероятно, компания переходит на удаленную модель работы, как это недавно сделала студия Sledgehammer Games.



Этот год оказался тяжелым для игровой индустрии из-за финансовых трудностей, массовых увольнений и закрытия студий. Пока неизвестно, каким будет будущее Toys for Bob, но источники сообщают, что основная команда продолжает работать в обычном режиме, а большинство сотрудников переходят на удаленную модель.