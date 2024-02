Емкость батареи iPhone 16 Plus будет значительно меньше, чем у предшественника iPhone 15 Plus

По данным инсайдера Majin Bu, емкость батареи в новых смартфонах линейки iPhone 16 составит:



- iPhone 16 - 3561 мАч

- iPhone 16 Plus - 4006 мАч

- iPhone 16 Pro Max - 4676 мАч



Как видно, емкость батареи iPhone 16 Plus значительно меньше, чем у предшественника iPhone 15 Plus. При этом емкость батареи базовой модели iPhone 16 увеличится.



По словам инсайдера, причиной уменьшения батареи в iPhone 16 Plus может быть желание Apple, чтобы эта модель не конкурировала с флагманским iPhone 16 Pro Max по времени автономной работы.



Напомним, что в смартфонах линейки iPhone 16 ожидается обновленный дизайн и вертикальное расположение модуля камер. Это позволит реализовать функцию съемки пространственного видео даже на базовых моделях.



Ранее инсайдер Majin Bu сообщал точные данные об iPad mini, цветах iPhone 12 и других характеристиках до официального анонса.