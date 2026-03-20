На китайском маркетплейсе появилась новая модель «умных» часов Haylou Solar Lite 2. Устройство, выполненное в тонком металлическом корпусе, выглядит значительно дороже своей цены в 1800 рублей.

Яркий AMOLED-дисплей высокого разрешения с AoD, автоматический мониторинг пульса, содержания кислорода, стресса и сна, поддержка Bluetooth-звонков и более 150 спортивных занятий. Согласно характеристикам производителя, проблем с автономностью тоже возникнуть не должно. Выглядит весьма интересно, так что посмотрим на часы поближе.

реклама





Характеристики

Материалы: цинковый сплав, пластик, защитное стекло.

Ремешок: силиконовый быстросменный (22 мм), 150 – 210 мм.

Дисплей: круглый, 1.43˝ AMOLED, 466x466 точек, 1300 нит.

Управление: сенсор, 2 клавиши.

Датчики: пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп.

Подключение: Bluetooth 5.4.

Приложение: Haylou FUN (Android и iOS).

Циферблаты: более 200.

Тренировки: 150 видов.

Автономность: от 8 дней.

Дополнительно: Bluetooth-звонки.

Влагозащита: 1 ATM.

Габариты: 46x51x9,8 мм.

Вес: 50,8 г.

Цена: 1800 рублей.

Комплектация

Solar Lite 2 поставляются в компактной белой коробке с цветной полиграфией. Часы надежно зафиксированы в поролоне, а экран прикрывает от царапин защитная наклейка. Ремешок уже установлен – в продаже есть черная и серая расцветки. Также в комплекте идет краткое руководство и двухпиновая магнитная зарядка с разъемом USB Type-A.

Дизайн

реклама





Модель выполнена в круглом корпусе диаметром 46 мм и толщиной всего 9,8 мм. Верхняя часть изготовлена из серебристого полированного цинкового сплава, снизу – черный пластик. Экран прикрыт плоским защитным стеклом без безеля. Все поверхности глянцевые, при этом они весьма уверенно противостоят царапинам и отпечаткам.

Большую часть тыльной поверхности занимает круглый пульсоксиметр. Благодаря небольшой высоте (1,2 мм) и обтекаемой форме он практически не оставляет следов на запястье. Сверху находится пара контактов, справа динамик, слева – микрофон.

За управление отвечают две прямоугольные кнопки на правом торце с коротким четким ходом. Верхняя выделена красным ободком. В перчатках нажимать удобно, случайных срабатываний не выявлено.

Комплектный ремешок выполнен из гипоаллергенного силикона, но без дополнительной перфорации, поэтому рука может потеть. Охват запястья – 150-210 мм. Для фиксации используется классическая металлическая застежка, но вместо тренчика конец ремешка нужно заправлять в прорезь ответной части. Крепление быстросъемное, а ширина стандартная (22 мм), поэтому при желании не составит труда его заменить.

реклама





На руке часы смотрятся дорого и стильно, гармонично сочетаются с деловой и повседневной одеждой, подходят как мужчинам, таки женщинам. Несмотря на металлический корпус, весят они сравнительно немного (50,8 г), за рукава не цепляются. Изготовление качественное – никаких видимых швов или заусенцев. А вот степень влагозащиты (1 АТМ) расстроила – в них можно мыть руки, но не плавать.

Экран

Solar Lite 2 оснащены круглым (36,3 мм) весьма качественным AMOLED-дисплеем. По красочности он на голову превосходит любую TFT-модель, а высокое разрешение (466x466 мм) позволяет отображать даже мелкие детали без «лесенок». Относительно широкая окантовка маскируется фаской и черным фоном циферблатов. Последних в приложении доступно более 200 штук, плюс можно создать собственный дизайн, но вот на интерактивные поля рассчитывать не стоит.

Благодаря высокой яркости (1300 нит) информация на дисплее хорошо считывается даже под солнцем. Автоматической регулировки нет, что, впрочем, стоило ожидать за эту цену. Экран активируется поворотом запястья или нажатием кнопки, а отключается по таймауту или накрытием ладони. Есть поддержка Always on Display, однако вариант отображения у него всего один. Судя по визуально плавным анимациям, скорость обновления экрана 60 Гц. Сенсор отзывчивый, на стекле присутствует олеофобный слой.

Интерфейс и управление

Часы работают на собственной операционной системе. Интерфейс красивый и работает без лагов. Иногда часы уходят в перезагрузку, правда, длится это не более пары секунд, поэтому сильного дискомфорта не доставляет. Модуль Bluetooth 5.4 хорошо держит связь со смартфоном в радиусе до 15 метров и автоматически ее восстанавливает при разрыве.

реклама





Горизонтальными свайпами листаются экраны функций, а на крайнем левом собраны виджеты. Для выбора циферблата и настройки любых списков достаточно удержать на элементе палец. Свайп сверху открывает панель управления, снизу – список сообщений. Красная кнопка отвечает за доступ ко всем имеющимся функциям – есть пять вариантов для их отображения: список, кольцо, решетка, каскад и сетка. Также можно вернуться на начальный экран или отключить часы удержанием. Нижняя клавиша ведет к списку тренировок и возвращает на шаг назад.

Доступны два варианта интенсивности вибрации, а также режимы «Сон», «Не беспокоить» и «Энергосбережение», которые отключают ряд функций.

Функциональность

Часы умеют считать шаги и время активности, а также по формулам вычислять калории и пройденное расстояние. Обычно показания похожи на истинные, но иногда могут быть сбои. ЧСС также фиксируется правильно, хотя и с отставанием примерно в минуту.

Пульс, содержание кислорода в крови и стресс часы могут определять как по запросу, так и автоматически в течение дня. Поддерживается и мониторинг сна, правда, часы могут как правильно зафиксировать начало процесса, так и ошибиться на пару-тройку часов. Дневной сон не определяется, будильник к фазам не привязывается.

Поддерживаются Bluetooth-звонки, причем доступен полноценный номеронабиратель. Громкость и качество звука средненькие, но общаться вполне можно. Функция, как выяснилось, весьма полезная: когда рядом нет посторонних людей, зачастую проще ответить с часов. Также есть кнопка, которая в любой момент переключает на телефон. Управление плеером на смартфоне также в наличие, причем музыку можно воспроизводить и через динамик часов, но качество будет соответствующее.

Из дополнительных функций присутствуют отображение прогноза погоды, дыхательная гимнастика, голосовой помощник (запускается ассистент на телефоне), календарь, таймер (умеет работать в фоне), секундомер, калькулятор, удаленное фото, поиск телефона, экран-фонарик и экстренный вызов. Уведомления группируются по приложениям: отображаются первые 350 символов, смайлы и картинки не поддерживаются. Часы могут либо просто вибрировать, либо активировать экран и показывать сообщение. Отвечать на уведомления не получится.

Тренировки

Solar Lite 2 поддерживают более 150 занятий, но большинство из них отличается лишь названием, а из данных фиксируется только время, пульс и сожженные калории. Количество подходов/повторений часы не считают. Пешие программы дополнительно определяют расстояние, каденс, темп, количество и длину шагов, а еще три уличные тренировки (бег, ходьба и велосипед) можно запустить только из приложения – они используют GPS-датчик телефона для записи маршрутов. Для удобства есть список избранного, куда можно добавлять/убирать занятия. Тренировки в зале неожиданно обнаруживаются в категории «Зимние виды спорта», а вот плавания тут нет от слова «совсем», что неудивительно, учитывая ограниченную влагозащиту часов.

Интерфейс довольно удобный – есть цветная шкала пульса, текущее время и на отдельный экран выведен плеер, также можно прочитать уведомления, сделав свайп сверху. При нажатии любой кнопки или смахивании вправо занятие ставится на паузу, затем следует удержать нижнюю клавишу или соответствующий значок для завершения тренировки. Перед запуском можно выставить цели и напоминания, а также запретить экрану отключаться. Автоматического распознавания активности и автопаузы не предусмотрено, но есть журнал занятий. В целом, для фиксации списка активностей Solar Lite 2 вполне подходят, но рассчитывать на возможность последующего анализа не стоит.

Приложение

Часы работают в паре с простым приложением-компаньоном Haylou Fun. Главный экран заполнен карточками с замеренными характеристиками, при нажатии на которые открывается более детальная информация. Можно посмотреть данные за определенный день или период времени, также у каждой метрики есть описание – на что влияет и какие значения являются нормой. Результатами, полученными в ходе тренировок, можно поделиться в соцсетях одной кнопкой. Помимо собираемых часами данных, присутствуют и карточки с менструальным циклом и весом (заносится вручную).

На вкладке «Спорт» запускаются уличные тренировки с отображением карты и маршрута. В разделе «Мое» можно выставить ежедневные цели и настроить часы: выбрать циферблат, параметры автоматического мониторинга, приложения для уведомлений, быстрые номера для звонков и SOS, синхронизировать погоду, установить пароль (вводится если гаджет снимали), будильники и различные напоминания (потренироваться, попить, принять лекарство). Доступны поиск устройства и обновление прошивки.

Автономность

Несмотря на маленький вес, тонкий корпус и большой экран, Solar Lite 2 обладают неплохой автономностью. Батарея здесь емкостью 300 мАч. Производитель заявляет о 17 днях работы. На самом деле добиться такого можно лишь отключив все функции, кроме отображения времени, да и то в режиме энергосбережения. С полным мониторингом, уведомлениями и парой тренировок в неделю, часы «живут» примерно 8 дней. Однако это тоже весьма неплохой показатель. А вот с функцией AoD можно рассчитывать лишь на 4 дня. Коннекторы зарядки хорошо магнитятся (можно поднять часы за провод), полное восстановление заряда занимает примерно 100 минут.

Выводы

От часов за 1800 рублей ждешь, чтобы они просто показывали время, сообщения и входящие звонки на каком-нибудь TFT-экранчике. У Solar Lite 2 же классный дизайн, яркий и красочный дисплей, плавные анимации, неплохо работают базовые фитнес-функции, есть автоматический мониториг ЧСС, кислорода, стресса и сна.

Здесь нормально работают уведомления, можно управление плеером и есть поддержка Bluetooth-звонков. Автономность также на уровне, а из серьезных недостатков я бы отметил лишь отсутствие нормальной влагозащиты.

Кратко подытоживая, можно сказать, что Haylou Solar Lite 2 – стильный недорогой аксессуар с неплохими возможностями.