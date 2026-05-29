В США создали робота с 20 телескопическими ногами. Робот получил высокий балл по показателю динамической изотропии – способности одинаково ускоряться в любом направлении.

Команда ученых из Университета Дьюка (Duke University, США) несколько лет изучала, как форма робота влияет на устойчивость и свободу движения. В результате исследователи собрали машину, которая одинаково уверенно перемещается почти в любую сторону.

Изображение: Live Science

Робот Argus получил 20 телескопических ног, расположенных вокруг центрального корпуса. На конце каждой ноги инженеры установили камеры глубины. Такая конструкция помогает машине двигаться без фиксированного направления и быстро реагировать на изменения вокруг.

Во время испытаний Argus проходил по неровной местности, сохранял равновесие после сильных толчков и переносил груз весом до 4,5 килограмма. Кроме того, робот умеет подниматься по стенам. По словам аспиранта Цзясюня Лю, необычное поведение машины стало заметно уже во время первых тестов среди деревьев и на сложной поверхности.





Перед созданием Argus исследователи провели более 1500 симуляций с разными вариантами формы корпуса. Команда сосредоточилась на динамической изотропии — показателе, который определяет, насколько одинаково робот может ускоряться в любом направлении.





Большинство существующих роботов набирают по этой шкале менее 0,6 балла. Argus достиг результата 0,91, приблизившись к теоретическому пределу. Чтобы добиться такого показателя, инженеры использовали форму правильного додекаэдра с 12 пятиугольными гранями. Эта схема дала роботу почти одинаковый обзор и возможность двигаться во все стороны.