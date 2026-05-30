Global_Chronicles
Dell начала глобальные продажи 14" ноутбука Pro Precision 5 Series с Panther Lake и 64 ГБ LPCAMM2
Компания Dell начала мировые продажи ноутбука Pro Precision 5 Series 14.
Dell впервые показала этот ноутбук еще в марте. С тех пор компания успела выпустить более дорогую модель Pro Precision 7 Series 14 с опциональным OLED-дисплеем Tandem. Теперь настала очередь базовой версии. Pro Precision 5 Series 14 доступен по всему миру. Цена стартует от $2577 (эквивалентно ≈₽ 183 900). Это заметно дешевле, чем у Pro Precision 7 Series. Правда, в младшей модели нет дисплея Tandem OLED.

Изображение: Notebookcheck

Главная особенность новинки — оперативная память LPCAMM2 объемом до 64 гигабайт. Ее скорость – 8533 мегатранзакций в секунду. В некоторых странах базовая комплектация идет с процессором Core Ultra 7 366H vPro. Также будут доступны версии с Core Ultra 5 336H vPro и Core Ultra 9 386H vPro. Покупатели смогут выбрать 16 или 32 гигабайта оперативной памяти, а также накопитель PCIe Gen 5 до двух терабайт.

Операционная система — на выбор Windows 11 Pro или Ubuntu Linux 24.04 LTS. Все текущие версии оснащены батареей на 72 ватт-часа. Дисплей — только IPS с яркостью 400 нит и частотой 60 герц. При этом Dell предлагает панели FHD+ и QHD+. Ноутбук получился довольно массивным для 14-дюймового устройства: 1,81 килограмма и толщина от 14 до 23,65 миллиметра.

#ноутбук #dell #intel panther lake #lpcamm2 #ubuntu linux #pro precision 5 series 14
Источник: notebookcheck.net
