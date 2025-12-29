10 игровых материнских плат с сокетом AM5, актуальных на конец 2025 – начало 2026 года

Выбирая материнскую плату для современной игровой системы на базе сокета AM5, важно найти баланс между производительностью, функциональностью и перспективой на будущее
Выбирая материнскую плату для современной игровой системы на базе сокета AM5, важно найти баланс между ценой, производительностью, функциональностью и перспективой на будущее. В 2025 году ассортимент плат на рынке существенно расширился: от бюджетных моделей с базовым набором возможностей до топовых решений с максимальным разгонным потенциалом и продвинутыми интерфейсами. В этой подборке собрал десять актуальных материнских плат, которые заслуживают внимание как у энтузиастов, так и у тех, кто собирает мощный игровой ПК впервые.

Материнская плата Gigabyte X870E AORUS PRO X3D ICE 

Открывает подборку плата, которая как технически, так и стилистически станет отличной основой для белой игровой сборки. Работает на чипсете AMD X870E и принимает процессоры на AM5 сокете. Позволяет воткнуть оперативную память до 256 ГБ в двухканальном режиме без дополнительных ухищрений.

С накопителями здесь всё более чем хорошо, поскольку предусмотрены четыре разъема M.2 и четыре SATA 6 Гбит в секунду, поэтому, собирая систему под игры и запись, можно развести быстрый SSD под библиотеку и отдельный диск под проекты. Питание процессора заводится через два разъема 8 pin, а сама плата выполнена в ATX с размером 305 на 244 мм, что полезно, когда корпус подбирается без сюрпризов по посадочным местам.

По сети плата выходит на проводные 5 Гбит в секунду через контроллер Realtek, имея также беспроводное подключение и слот M.2 с ключом E под модуль. На задней панели присутствуют HDMI и плотный набор USB, а звук отдан Realtek ALC1220, который обычно выбирают не ради эффектов, а ради предсказуемого поведения в играх и голосовом чате.

Материнская плата ASRock X870E NOVA

А это, пожалуй, одно из лучших решений по соотношению цена и функциональность. В основе конструкции лежит восьмислойная печатная плата, благодаря которой модульная подсистема памяти стабильно работает с DDR5 на частотах вплоть до 8000 МГц без каких-либо манипуляций, а при ручной настройке позволяет выйти примерно на уровень 8200 МГц. Главный слот M.2 оснащён радиатором с быстросъёмным креплением, а в связке с механизмом EZ Release для видеокарты процедура замены накопителя превращается в дело нескольких секунд. Это решение особенно удобно для открытых тестовых стендов или рабочих конфигураций, где компоненты меняются регулярно. Производитель также заявляет усиленную подсистему питания по формуле 20+2+1, построенную на силовых элементах с током до 110 А, что напрямую влияет на стабильность под высокой нагрузкой.

Комплектация у платы нетривиальная: помимо внешней Wi-Fi антенны и четырёх SATA-кабелей, в коробке лежат три термодатчика с проводами для мониторинга температуры, фирменный металлический стикер, декоративная клавиша для механической клавиатуры и подробное печатное руководство с понятными иллюстрациями по установке процессора, памяти и других узлов. Отдельного упоминания заслуживает и аудиотракт — здесь используется кодек Realtek ALC4082, относящийся к актуальному поколению и ориентированный на более чистое и детализированное звучание по сравнению с решениями прошлых лет. Сам купил себе такую для будущей сборки и записал небольшой обзор с распаковкой. Посмотреть можно ниже. 

Материнская плата MSI MPG X870E Carbon

Если цель состоит в том, чтобы собрать систему с запасом по частоте памяти, то Carbon от MSI на X870E — одно из лучших решений. Плата поддерживает DDR5 в четырех слотах и принимает до 256 ГБ в двухканале, при этом заявляя частоты вплоть до 8400 МГц. Подобная цифра важна не сама по себе, а тем, что плата обычно имеет прошивку и разводку, позволяющие возиться с профилями и напряжениями, не упираясь сразу в стену.

Под накопители предусмотрены четыре M.2, поэтому, собирая игровой ПК с несколькими быстрыми SSD, можно обходиться без переходников и внешних контроллеров. Сеть собрана вокруг 5G Ethernet и беспроводного модуля с Wi-Fi 802.11be и Bluetooth, поэтому можно жить как на кабеле, так и на современном роутере, не теряя стабильность в онлайне из-за слабого адаптера. Отдельно отмечу поддержку RAID, включая режимы 0, 1 и 10, заявленные как SAS RAID.

Материнская плата ASUS ROG STRIX B850-A GAMING WIFI

Плата на B850 обычно выбирается, когда хочется современный набор интерфейсов без обязательной переплаты за верхний чипсет, и в этом случае ASUS выглядит практично, поддерживая DDR5 через четыре слота с потолком по памяти 256 ГБ. В играх это редко становится решающим, зато полезно, когда одновременно запущены лаунчеры, запись, браузер и тяжелые моды, а система не начинает подгрызать файл подкачки.


Расширение и хранение тут сделаны с понятным акцентом на быстрые накопители, поскольку на плате предусмотрены четыре разъема M.2, а под SATA оставлено два порта 6 Гбит в секунду, словно предлагая держать большую часть данных на NVMe. Версия PCI Express заявлена как 5.0, а слотов PCI Express x16 два, что удобно, если, кроме видеокарты, планируется карта захвата или платформа под дополнительный контроллер. Звук отдан Realtek ALC4080.

Материнская плата MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI 

Tomahawk часто берут, когда нужен строгий функционал без стремления превратить плату в витрину, и в этой версии видно, что упор сделан на основу под долгую эксплуатацию. Сокет AM5 и четыре слота DDR5 позволяют собрать систему как для чистого гейминга, так и для параллельной работы, а заявленная частота памяти до 8400 МГц оставляет пространство для тонкой настройки.

Хранилище выглядит гибко: два разъема M.2 рассчитаны на PCI Express 5.0, еще два работают по PCI Express 4.0, при этом рядом остаются четыре SATA 3.0, то есть SATA 6 Гбит в секунду, подходящие для больших библиотек или резервных дисков. Для видеокарты и дополнительных плат расширения предусмотрены три PCI Express x16, что полезно тем, кто ставит, например, карту захвата и не хочет жертвовать компоновкой.

По внешним подключениям плата не перегружена экзотикой, но закрывает повседневные запросы, имея HDMI и Type C DP для вывода изображения, а также набор USB, где встречаются USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen1 наряду с USB 2.0. Сеть строится вокруг 5G Ethernet на Realtek RTL8126 и встроенного Wi-Fi.

Материнская плата MSI MPG X870E EDGE TI 

Эта плата воспринимается как вариант для сборки, где одновременно важны скорость накопителей и работа с ОЗУ. Четыре слота DDR5, принимая до 256 ГБ, позволяют собирать систему как под игры, так и под стрим, монтаж и тяжелые проекты, не упираясь в объем.

Интерфейсы хранения собраны вокруг четырех M.2, так что можно разместить отдельный SSD под систему, второй под игры, третий под запись, а четвертый под рабочие файлы, не прибегая к платам расширения.

По коммуникациям плата предлагает 5G Ethernet на Realtek RTL8126, а беспроводной модуль поддерживает Wi-Fi и Bluetooth, причем в характеристиках отдельно указан Wi-Fi 802.11be. Звук — Realtek ALC4080 с конфигурацией 7.1, что на практике удобно, когда к ПК подключены и наушники, и колонки, а переключение профилей делается без внешнего аудиоинтерфейса.

Материнская плата ASUS PROART X870E CREATOR

Эту плату нередко берут люди, которым игры важны, но не являются единственной задачей, потому что PROArt обычно покупают, собирая универсальную рабочую станцию. Здесь стоит X870E под AM5, четыре слота DDR5 и привычный для класса максимум по памяти 256 ГБ, позволяя держать тяжелые приложения и фоновые процессы, не снижая отзывчивость системы в играх.


Главная особенность заметна даже по сухим характеристикам: на плате заявлены 10 Гбит в секунду и два сетевых контроллера, один от Intel и один Marvell AQtion, что удобно, когда одновременно подключаются домашняя сеть и отдельное хранилище, либо когда ПК работает как узел для передачи больших файлов. При этом беспроводное подключение тоже предусмотрено, заявляя Wi-Fi 7, поэтому, переезжая с кабинета в гостиную, можно не менять сценарий подключения. Накопители подключаются через четыре M.2 и четыре SATA, а расширение рассчитано на три слота PCI Express x16, что оставляет пространство для видеокарты, карты захвата и, например, дополнительного контроллера.

Материнская плата ASUS ROG STRIX X870E GAMING

Эта плата выглядит как вариант для тех, кто любит собирать систему, оставляя возможность расширения на пару лет вперед. Пять разъемов M.2 позволяют не выбирать между «быстро» и «много», сохраняя отдельные диски под систему, игры, запись, кэш и рабочие проекты. Версия PCI Express заявлена как 5.0, а в слоты расширения заложена связка из PCI Express x16 и PCI Express x4, что пригодится, если, помимо видеокарты, планируется плата с высокоскоростным интерфейсом.

Сеть собрана вокруг 5 Гбит в секунду на контроллере Realtek и встроенного Wi-Fi, а звук отдан Realtek ALC4080, который часто встречается у ASUS в игровых линейках, обеспечивая стабильную работу фронт-панели и многоканального вывода.

Материнская плата ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING

Эта плата работает с DDR5 до 128 ГБ в двухканальном режиме, при этом максимальная частота памяти указана как 6400 МГц, что неплохо подходит для повседневной настройки без охоты за рекордами.

Накопители подключаются через три M.2, а для больших дисков предусмотрены четыре SATA 6 Гбит в секунду, поэтому, держа пару NVMe под систему и игры, можно оставить SATA для архива и редко используемых библиотек. Питание процессора подается через 8 pin плюс 4 pin, что важно учитывать, если планируется процессор с высоким энергопотреблением и длительная нагрузка, хотя в игровом сценарии чаще упираются в видеокарту.

По проводной сети используется Intel 2.5 Гбит в секунду, а беспроводные режимы перечислены широким набором, включая Wi-Fi 802.11ac, а также более старые b, g и n, что полезно, когда роутер в доме еще не обновлен. Для вывода изображения присутствуют DisplayPort и HDMI, а за звук отвечает Realtek ALC4080 с 7.1, который хорошо подходит тем, кто пользуется и гарнитурой, и многоканальными колонками, переключаясь между ними.

Материнская плата ASUS B650E MAX GAMING 

Напоследок ATX основа под AM5, принимающая DDR5 в четырех слотах с максимальным объемом 256 ГБ, причем частота памяти 4800 МГц, то есть упор сделан на базовую совместимость, а не на разгонные профили.

По слотам расширения заявлены PCI Express x16 разных поколений, включая упоминание PCI Express 5.0 x16, а под накопители выделены три M.2 формата 2280, позволяя собрать быстрый игровой массив без проводов SATA. Питание процессора заводится через 8 pin плюс 4 pin, а основной разъем питания остается классическим 24 pin, что удобно при замене платы в уже собранном корпусе, не меняя блок питания.

Задняя панель ориентирована на периферию, имея USB 3.2 Gen2 Type-C наряду с несколькими USB 3.2 Gen2 и USB 3.2 Gen1, дополненными парой USB 2.0, а также DisplayPort и HDMI для вывода изображения со встроенной графики процессора. Сеть заявлена как 2.5 Гбит в секунду, беспроводные интерфейсы включают Wi-Fi и Bluetooth, а звук идет как High Definition Audio с конфигурацией 7.1, что закрывает типичный игровой сценарий, когда используется гарнитура и, время от времени, колонки.

