Виной может быть бракованная партия видеокарт

Совсем недавно компания Blizzard выпустила бета-версию игры Diablo IV. Но не все так радужно. На Reddit и форумах Blizzard появляются тревожные пользовательские сообщения, в которых утверждается, что бета-версия игры выводит из строя видеокарту GeForce RTX 3080 Ti.

В одном из сообщений на Reddit говорится, что видеокарта Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G перестала работать спустя 20 минут в игре. По сообщению владельца, видеокарта перестала работать после кат-сцены в часовне. Спустя некоторое время начали появляться сообщения других пострадавших пользователей. В сообщении другого пользователя утверждается, что эта сцена также вывела из строя его Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G. Помимо этой проблемы пользователи также сталкиваются с многочисленными вылетами в процессе игры.

Сообщаемые симптомы идентичны среди различных случаев. Система тут же выводит пользователю черный экран, а вентиляторы охлаждения на видеокартах сходят с ума. Впоследствии с видеокарты не приходит изображение даже после перезагрузки системы. Однако важно отметить, что проблема затрагивает не всех. Некоторые игроки Diablo IV сообщают, что, несмотря на сбои во время бета-тестирования, графические карты чудом уцелели.

Отзывы пользователей в исходной ветке Reddit показывают, что большинство пострадавших видеокарт GeForce RTX 3080 Ti произведены Gigabyte. Также было большое количество случаев от неуказанных поставщиков. Однако, как сообщается, одна GeForce RTX 3080 Ti от EVGA тоже вышла из строя. К сожалению, проблема не ограничивается GeForce RTX 3080 Ti. Один владелец GeForce RTX 3080 и один владелец Radeon RX 6900 XT сообщили о сбоях своих видеокартах.

Еще слишком рано говорить о том, кто является виновником — Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti или Diablo IV. Однако другой владелец GeForce RTX 3080 Ti Vision OC 12G сообщил, что Valheim вывела его видеокарту из строя. Gigabyte отправила пользователю замену, но не предоставила никаких подробностей о том, что не так с прошлой видеокартой. Так что, похоже, есть прецедент того, что с видеокартами Gigabyte GeForce RTX 3080 Ti что-то может быть не так.

Ни Blizzard, ни Gigabyte не сообщали об этом. В качестве временного решения пользователи рекомендуют ограничивать частоту кадров в целях безопасности. Владельцы Nvidia GeForce могут ограничить частоту кадров на своих видеокартах через панель управления Nvidia. Параметр «Максимальная частота кадров» находится на вкладке «Общие настройки» прямо в разделе «Управление настройками 3D».

Эта проблема с видеокартами в Diablo IV, безусловно, схожа с проблемой GeForce RTX 3090, которую выводит из строя игра New World. Первоначально пользователи обвиняли New World в том, что в открытой бета-версии не было ограничителя частоты кадров, из-за чего GeForce RTX 3090 отображала игровое меню с ненужной высокой частотой кадров, пока видеокарта в конечном итоге не умерла. Однако позже EVGA обнаружила, что плохая пайка вокруг цепей MOSFET видеокарты вывела из строя GeForce RTX 3090, а не New World. Поэтому не исключено, что в этом виновата бракованная партия видеокарт GeForce RTX 3080 Ti.

Играя в бета-версию игры, всегда есть определенный риск. Тем не менее это не должно выводить из строя видеокарту — если только устройства не существует дефекта, о котором ничего неизвестно, и бета-версия игры лишь выявляет его.