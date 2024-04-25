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Niko4123
Gigabyte подтверждает название новых процесоров AMD - Ryzen 9000
Ожидается, что AMD анонсирует процессоры для настольных ПК "Granite Ridge" с ядрами Zen 5, на выставке Computex 2024 в начале июня.

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Были некоторые споры по поводу того, как именно AMD назовет семейство процессоров следующего поколения для настольных ПК. Предыдущее поколение называлось серией Ryzen 7000, поэтому очевидно, что следующим будет серия 8000? Ну самом деле это неверно. AMD обычно пропускала некоторые цифры при представлении новой архитектуры процессора: Zen 2 поставлялся с серией Ryzen 3000, Zen 3 - с серией Ryzen 5000, а затем Zen 4 - с серией Ryzen 7000. Более того, процессоры семейства Ryzen 8000 уже есть. Это серия APU Ryzen 8000G на базе мобильного чипа.

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Gigabyte разместила на своем веб-сайте сообщение, в котором отмечается, что ее материнские платы с сокетом AM5 уже поддерживают "грядущие процессоры AMD Ryzen серии 9000" с последними бета-обновлениями BIOS.

Gigabyte указывает, что эти BIOS также поддерживают процессоры Ryzen 7000 и 8000, что хорошо, но не обязательно, учитывая историю поддержки процессорами обновлений BIOS материнских плат AMD.
Gigabyte сообщает, что официальный выпуск этих бета-обновлений состоится в середине мая.


#amd #gigabyte #ryzen 9000
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