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hilnur20012 За пост начислено вознаграждение
Ryzen 7 7800X3D до 24% быстрее Intel Core i9-13900K
AMD поделилась первыми официальными игровыми тестами Ryzen 7 7800X3D
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AMD наконец поделилась своими официальными игровыми тестами долгожданного Ryzen 7 7800X3D за 449 долларов, который идет лицом к лицу с флагманом Intel Core i9-13900K за 589 долларов и выигрывает в среднем на 20%, но на 150 долларов дешевле. Новые тесты также дают нам ограниченное сравнение Ryzen 7 7800X3D с Ryzen 9 7950X3D, подразумевая, что менее дорогой чип предлагает почти такой же уровень игровой производительности, как и дорогой флагман, но на 250 долларов дешевле. 

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AMD уже выпустила свой флагманский процессор Ryzen 9 7950X3D с поддержкой 3D V-Cache стоимостью 699 долларов, получивший признание критиков, причем новый чип занял первое место в рейтинге лучших процессоров для игр. Компания также сдержанно выпустила Ryzen 9 7900X3D стоимостью 599 долларов.

Тем не менее AMD отложила выпуск своих восьмиядерных чипов Ryzen 7 7800X3D за 449 долларов до апреля и скупилась на тесты, сравнив их только с Ryzen 7 5800X3D предыдущего поколения в играх, а не с более актуальным Core i9-13900K и Ryzen 9 7950X3D. 

Возможно, это связано с тем, что 7800X3D слишком хорош сам по себе: восьмиядерный 16-потоковый Ryzen 7 7800X3D позиционируется как популярная модель для геймеров, так что он должен пользоваться большим спросом. Представители AMD говорят, что 78000X3D обеспечит львиную долю игровой производительности 3D V-Cache, но по гораздо более доступной цене, чем другие модели X3D. Поэтому, естественно, если 7800X3D предлагает почти такой же уровень игровой производительности на 250 долларов меньше, чем флагман. Это не оставит особых причин покупать более дорогие модели, как только появится 7800X3D.

Похоже, что Ryzen 7 7800X3D заберет корону производительности у Intel Raptor Lake, когда появится в следующем месяце. Новые тесты AMD ниже, безусловно, тоже рисуют эту картину. Как и со всеми другими тестами, предоставляемыми производителем, относитесь к ним с долей скептицизма. 

AMD раньше уже опубликовывала нижнюю половину диаграммы, в которой Ryzen 7 7800X3D сравнивается с Ryzen 7 5800X3D. Но верхняя половина новая, с четырьмя игровыми тестами. Процессор от AMD сравнивается с Core i9-13900K. 

AMD утверждает, что Ryzen 7 7800X3D в среднем на 20% быстрее в играх, чем Core i9-13900. Ryzen 7 7800X3D обеспечивает 24-процентное превосходство в Horizon Zero Dawn, 23-процентное превосходство в Red Dead Redemption 2, 18-процентное превосходство в Total War: Three Kingdoms и 13-процентное превосходство в Rainbow Six Siege.

Это ограниченный набор игр, и они, как правило, являются типами игр, которые выигрывают от игровых преимуществ 3D V-Cache, в то время как некоторые другие игры не так сильно выигрывают от новой технологии. И наоборот, некоторые другие игры выигрывают от этой технологии гораздо больше, так что этот список несколько искажен. 

Также диаграмма включает сравнение Ryzen 9 7950X3D и Core i9-13900K. Здесь мы видим, что AMD протестировала две одинаковые игры как с Core i9-13900K и 7950X3D, так и с 7800X3D, что помогает провести хотя бы небольшое сравнение между двумя чипами AMD. 

В Horizon Zero Dawn мы видим, что 7800X3D всего на 3% медленнее, чем 7950X3D, тогда как в Rainbow Six Seige эти два чипа равны.

Да, два бенчмарка мало что дают, но это, безусловно, означает, что 7800X3D сделает именно то, что мы и предполагалось — обеспечит производительность 5% меньше, чем 7950X3D, зато на 250 долларов дешевле. 

AMD Ryzen 7 7800X3D подает большие надежды, и с уверенностью можно сказать — это превосходный выбор для пользователей ПК, которые интересуются исключительно играми.

12-ядерный и 16-ядерный процессоры Ryzen 7000X3D впервые привносят технологию 3D V-Cache в многочиплетные процессоры AMD, но они требуют специальной обработки с помощью драйверов AMD для обеспечения максимальной производительности, в то время как Ryzen 7 7800X3D имеет один чиплет и будет работать как традиционный процессор. Специальный драйвер AMD отлично справляется с обеспечением исключительной игровой производительности для многочиплетных конструкций без вмешательства пользователя, но 7800X3D будет иметь более простую реализацию plug-and-play.

AMD тоже нехарактерно молчала о 12-ядерном Ryzen 9 7900X3D, но по другим причинам. AMD не поделилась официальными тестами для 7900X3D и не предоставила образцы для прессы. И этому есть логичное объяснение: соотношение цены и производительности менее чем вдохновляющее. Если вы решили потратиться на устройство высокого уровня, нет причин не доплатить сравнительно небольшую сумму, чтобы получить флагманский Ryzen 9 7950X3D.  

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Напротив, похоже, что Ryzen 7 7800X3D будет полной противоположностью: этот чип может серьезно снизить продажи собственных моделей AMD более высокого класса. Ryzen 7 7800X3D появится на рынке 6 апреля 2023 года.

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