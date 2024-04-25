Будущие гпбридные процессоры будут выпущены в монолитном и чиплетнов вариантах с мощностью 55 Вт и 28 Вт соответственно

В сети появились две новые утечки о семействе гибридных процессоров AMD Strix Point следующего поколения, охватывающие как чипы Ryzen мощностью 55 Вт «Halo», так и процессоры Ryzen мощностью 28 Вт.

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Последние утечки были обнаружены пользователем Harukaze5719, которому удалось найти новый манифест поставки, содержащий гибридные процессоры AMD Strix Point "Halo" следующего поколения. В поставку входят микропроцессоры с идентификатором OPN «100-000001243», который указан как модель Strix «Halo». Чип имеет заявленный TDP 55 Вт и предназначен для платформы FP11. Судя по остальным деталям, чип имеет степпинг «А0».

Основываясь на том, что известно о процессоре AMD Strix Point, линейка будет представлена в двух вариантах: классическая монолитная конструкция, включающая до 12 ядер ЦП на базе архитектуры Zen 5, 16 графических модулей RDNA 3+ и NPU XDNA 2. Также есть линейка Strix Point «Halo», которая будет предлагать чиплеты с числом процессорных ядер до 16 на базе архитектуры ядра Zen 5, до 40 графических модулей RDNA 3+ и гораздо более быстрый NPU.

Ниже приведены некоторые основные функции, которые можно ожидать от APU Strix Point:

Конструкция чиплета с ядрами Zen 5 (4 нм);

До 16 ядер;

40 вычислительных блоков RDNA 3+;

Интегрированный нейронный процессор XDNA 2;

Запуск во втором полугодии 2024 года.

Помимо APU Strix Point Halo, в базе данных тестов графического процессора GravityMark был обнаружен еще один обычный APU Strix Point. Это стандартный монолитный чип. Процессор имеет идентификатор OPN, очень похожий на тот, который был опубликован несколько часов назад: 100-000000994-19_Y. Судя по всему это 12-ядерный и 24-поточный чип с 24 МБ кэш-памяти L3, который должен иметь конфигурацию iGPU самого высокого класса, включающую до 16 вычислительных блоков RDNA 3+.

Это тест для конкретного графического процессора показывает, что iGPU RDNA 3+ имел максимальную тактовую частоту примерно до 2,6 ГГц и потреблял около 24 Вт. Это подтверждает, что речь идет о модели с TDP 28 Вт. В настоящее время iGPU AMD RDNA 3 имеют тактовую частоту до 2,9 ГГц, поэтому, если первые iGPU RDNA 3+ имеют частоту до 2,6 ГГц, то можно ожидать 3 ГГц или выше в розничных чипах. Также графический процессор был протестирован с использованием драйвера 24.10-231212a-398600E-ATI.

Пока не известно оптимизирован ли этот драйвер для встроенной графики, но, тем не менее, это должен быть очень ранний чип Strix Point, и можно ожидать, что драйверы на данный момент находятся в очень сыром состоянии. Производительность графического процессора примерно такая же, как у GeForce GTX 1050 Ti Max-Q, но вполне стоит ожидать, что она будет намного выше, исходя из предыдущих слухов. Ниже приведены некоторые основные функции, которые можно ожидать от этих APU Strix Point:

Монолитный дизайн с ядрами Zen 5 (4 нм);

До 12 ядер;

16 вычислительных блоков RDNA 3+;

Интегрированный нейронный процессор XDNA 2;

Запуск во втором полугодии 2024 года.

Ожидается, что AMD выпустит свои первые APU Ryzen 9050 Strix Point во второй половине этого года. Также следует ожидать более подробной информации о грядущих новинках на выставке Computex 2024.