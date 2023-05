Тестирование доказало, что GeForce RTX 4060 Ti не годится для игр в 2К

Сегодня состоится официальный старт продаж видеокарты GeForce RTX 4060 Ti. Обычно, графический чип такого уровня появляется в первой волне вместе со флагманами, что позволяет NVIDIA занять несколько ключевых ниш. Но на этот раз была выбрана совершенно иная стратегия. Так, только в середине апреля стала доступна GeForce RTX 4070 за 600 долларов, тогда как это этого самой недорогой видеокартой нового поколения была GeForce RTX 4070 Ti, которую продавали за 800 вечнозелёных. Сумма внушительная и в несколько раз превышает ту, которую обычно готовы платить геймеры за доступ к играм. Всё это значит, что требовалось не только как можно быстрее начать продажи относительно недорогой видеокарты, но и сделать её как можно дешевле. Похоже, Дженсен Хуанг не смог справиться ни с одним пунктом, ведь GeForce RTX 4060 Ti представляет собой одно из худших творений NVIDIA, полностью отражающее всё то, что творится в компании. Ну а там все силы направлены на получение максимальной маржи. Не так важно, сколько будет стоить видеокарта, ведь во главу угла ставится острая необходимость продавать дороже, затрачивая как можно меньше ресурсов. На самом деле такое стремление было всегда, но сегодня подобные действия выглядят настолько очевидными, что бросаются в глаза даже тем, кто далёк от данной темы.

реклама

Вчера десятки крупных сайтов опубликовали свои тесты новинки текущего поколения. Как вы могли слышать, она получила цену на уровне графического чипа прошлого поколения (400 долларов), а значит на первый взгляд имеет все шансы стать популярной. Вот только GeForce RTX 4060 Ti настолько плоха, насколько только может быть плохой видеокарта. В попытке максимальной экономии были приняты решения, сделавшие данный графический чип непригодными для своих задач, в чём мы с вами сегодня и убедимся. Предлагаем взглянуть на тесты, проведённые командой Hardware Unboxed. В данном случае примечательным является не только финальный результат, но и тестовый стенд. Итак, если у вас вместо процессора Ryzen 7 7800X3D стоит скромный Ryzen 7 5800Х, то сразу же отнимайте 20%. Ну а в случае, если вы ограничились менее скоростным камнем, то и вовсе можете не мечтать увидеть указанное ниже количество кадров в секунду на своём компьютере.

Но даже если у вас стоит действительно мощный процессор, то GeForce RTX 4060 Ti окажется сплошным разочарованием. Прежде всего тесты подтвердили, что разница между поколениями не превышает 10% (9%, если быть точнее). Получается, что самый быстрый игровой процессор на планете с раскачанной оперативной памятью не смог выжать двузначное значение, что уж тогда говорить о недорогих системах. Но это было в разрешении 1080р, тогда как более сложном 2К GeForce RTX 3060 Ti оказалась всего на 5% медленнее. Получается, если вы не станете считать количество кадров в секунду специально, то никаких различий не сможете зафиксировать. Увы, но рубеж GeForce RTX 3070 так и остался не покорённым, ведь новинка не смогла показать результат, сходный с видеокартой прошлого поколения. И всё бы ничего, но обе видеокарты, с которыми проводится сравнение, морально устарели, поскольку имеют всего 8 Гб видеопамяти. По результатам тестов выяснилось, что в некоторых играх наблюдаются постоянные просадки в 2К, которые вызывают неприятные фризы и портят все ощущения от процесса.

Например, в The Last of Us Part I фрамрейт умудряется падать до 2 fps, а единственная возможность улучшить положение заключается в запуске технологии масштабирования. DLSS неплохо справляется со своими задачами, но и после этого случаются просадки ниже 30 кадров в секунду. Resident Evil 4 Remake только кажется хорошо оптимизированной, а на самом деле даже в 1080р на максимальных настройках случаются проседания количества кадров до 6 fps. Новая The Callisto Protocol и вовсе ставит GeForce RTX 4060 Ti в тупик, поскольку там наблюдаются целые сцены, в которых средний фрамрейт не поднимается выше 12 fps. Ощутимо лучше выглядит A Plague Tale: Requiem, но стоит только на максимальных настройках графики активировать трассировку лучей, как наблюдаются падания количества кадров в секунду ниже 30 fps. В Halo Infinite и Forspoken наблюдаются не только просадки в 2К, но и отвратительная работа технологии масштабирования. В этих играх текстуры действительно становятся мыльными, ну а в качестве главной причины подобных проблем называется острая нехватка видеопамяти. 8 Гб для актуальных игр – это мало, а значит мы получили видеокарту, которая устарела ещё до появления на полках магазинов. Ну а Дженсен Хуанг счастлив, ведь прогресс не движется, видеокарты распродаются, а в выигрыше остаётся только он один.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде -30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Упала на порядок цена 65" TV Samsung 4K <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде