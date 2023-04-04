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Core i7-13700KF против Ryzen 7 5800X3D – выбираем оптимальный процессор для игр в разрешении 2К
С Core i7-13700KF вы получите перспективу разгона, но Ryzen 7 5800X3D позволит собрать мощную систему намного дешевле
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Сегодня многие эксперты спорят о том, на базе какого процессора стоит собрать перспективный игровой компьютер. Прежде чем переходить к такой нелёгкой теме, стоит выяснить, о чём вообще идёт речь, ведь понятие перспективы видится многим из нас как-то по-особенному. Энтузиасты с туго набитыми кошельками видят намёк на систему с видеокартой уровня GeForce RTX 4090, тогда как массовый покупатель укажет в сторону GeForce RTX 3060. Что любопытно, обе стороны будут правы, поскольку речь идёт о верхнем ценовом диапазоне для разрешения 4К и 1080р. 

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Сегодня мы попробуем обойтись без крайностей, сосредоточившись на компьютере, способном тянуть игры в 2К, а значит требования будут не такими высокими. И всё же, игровые студии не дремлют, а в прокат выходят тайтлы, способные подрезать крылья даже самым дорогим видеокартам и мощным процессорам. Например, The Last of Us Part I, которая оказалась жутко неоптимизированной. 

Начнём с Core i7-13700KF, который многие считают оптимальным выбором. Стоит согласиться, ведь за 39 тысяч вы покупаете уровень близкий к максимальному, при этом экономите почти 20 тысяч. Эксперты, рекомендующие Core i7-13700KF, полагают, что мощный камень требует соответствующего подхода. В итоге нам расскажут о пользу разгона, важности таймингов оперативной памяти и опасности перегрева без использования системы жидкостного охлаждения. Если вы планируете именно такую сборку, то точно не разочаруетесь. Процессор можно разогнать и улучшить потенциал оперативной памяти, вот только всё это будет стоить дополнительных 30-50 тысяч рублей, а в итоге вы получите до 5% буста к уже существующему потенциалу. Крайне спорное решение, но фанаты процессоров Intel с разблокированным множителем с нами не согласятся, поэтому перейдём к альтернативным решениям. 

Пожалуй, лучшим выбором по соотношению цены и количества кадров в секунду может считаться Ryzen 7 5800X3D. Помните о том, что уже вскоре выходит более новый Ryzen 7 7800X3D, вот только ждать его российским пользователям придётся как минимум пару месяцев. Что до Ryzen 7 5800X3D, то он не только имеет всё необходимое для создания перспективной сборки, но и обойдётся вам очень недорого. Прежде всего советуем взять материнскую плату на базе чипсета В550. Здесь вас ожидает поддержка интерфейса PCIe 4.0, что может пригодиться энтузиастам. К примеру, вы давно хотели испытать скорость новых твердотельных накопителей, но ограничивали себя, поскольку на вашем компьютере стоял устаревший PCIe 3.0. Стоят такие материнские платы недорого, ну а оперативную память и вовсе берите самую стандартную. Покупать бюджетные варианты не стоит, но народная DDR4-3600 покажет себя с лучшей стороны. Ryzen 7 5800X3D вытянет даже видеокарту уровня GeForce RTX 4070 Ti, а в итоге окажется ничуть не хуже сборки на более дорогом Core i7-13700KF. При этом цена компьютера на Ryzen 7 5800X3D будет как минимум на 40 тысяч рублей дешевле. 

Предположим, что вы занимаетесь обработкой видео, или выполняете на компьютере другие задачи, которые требуют повышенной мощности процессора. Что же, в таком случае берём Ryzen 9 5900Х. Камень не такой быстрый в играх, как указанный выше Ryzen 7 5800X3D, но выигрывает в рабочих задачах и не разочарует геймеров, которые планируют купить видеокарту уровня GeForce RTX 3060 Ti. Ryzen 9 5900Х включает 12 ядер и 24 потока, что позволяет ему демонстрировать высокую производительность, ну а за счёт доступа к недорогим комплектующим можно и вовсе собрать бюджетный компьютер с прокачанным процессором для профессионалов. 

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На закуску предлагаем присмотреться к Ryzen 7 7700Х. Процессор имеет всё необходимое для создания мощной игровой станции, но может разочаровать тех, кто привык к низким ценам на комплектующие под AMD. Так, вам понадобится материнская плата за 17 тысяч рублей и оперативная память DDR5. Эксперты уверяют, что нужно брать тактовую частоту от 6000 МГц, а иначе почувствовать буста от перехода на новое поколение ОЗУ вам не удастся. Сборка действительно окажется дороже, чем система на базе Ryzen 7 5800X3D, при этом производительность обоих компьютеров будет примерно равна. Стоит понимать, что Ryzen 7 5800X3D хорош здесь и сейчас, тогда как покупатели Ryzen 7 7700Х делают себе задел на будущее. Да, вы переплачиваете за оперативную память, но она останется у вас ещё как минимум 4 года. Ну а за счёт того, что мы находимся только в начале пути сокета АМ5, через 3 года вы спокойно замените ваш Ryzen 7 7700Х на более мощный Ryzen 7 9700Х без необходимости покупки материнской платы. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 7 5800x3d #core i7-13700kf
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