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EVGA приготовила покупателям видеокарт Nvidia GeForce RTX подарок в виде бесплатной игры Deliver Us The Moon

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Несколько дней назад мы сообщали, что AMD обновила свой бесплатный пакет игр «Raise the Game», который полагается всем покупателям видеокарт серий Radeon RX 5500 и RX 5700. Некоторые наши читатели сообщали, что Nvidia не такая щедрая, поскольку никогда не дарит сразу три новых игры. Спорить с этим утверждением бессмысленно, зелёные видеокарты продаются отлично без дополнительных бонусов. А значит, Nvidia нет никакого смысла идти на дополнительные расходы. Однако, это не значит, что конечный производитель не может сделать вам небольшой подарок.

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Как сообщается, каждый купивший видеокарту Nvidia GeForce RTX от EVGA получает в подарок игру Deliver Us The Moon абсолютно бесплатно. Условия просты: начиная с 3 февраля нужно купить видеокарту линейки GeForce RTX (Super также в деле) и активировать полученный код. Акционными считаются видеокарты, купленные на следующих сайтах: EVGA, Amazon, Best Buy, MicroCenter и Newegg. 

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Производитель сообщает, что кодов на всех желающих не хватит. Это значит, что акция не будет вечной. Однако, пока коды есть в избытке, каждый желающий может получить отличный подарок. EVGA также обращает внимание, что игра заточена под трассировку лучей, что позволит в полной мере оценить всё технологическое превосходство зелёных видеокарт.

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