Несколько дней назад мы сообщали, что AMD обновила свой бесплатный пакет игр «Raise the Game», который полагается всем покупателям видеокарт серий Radeon RX 5500 и RX 5700. Некоторые наши читатели сообщали, что Nvidia не такая щедрая, поскольку никогда не дарит сразу три новых игры. Спорить с этим утверждением бессмысленно, зелёные видеокарты продаются отлично без дополнительных бонусов. А значит, Nvidia нет никакого смысла идти на дополнительные расходы. Однако, это не значит, что конечный производитель не может сделать вам небольшой подарок.

Как сообщается, каждый купивший видеокарту Nvidia GeForce RTX от EVGA получает в подарок игру Deliver Us The Moon абсолютно бесплатно. Условия просты: начиная с 3 февраля нужно купить видеокарту линейки GeForce RTX (Super также в деле) и активировать полученный код. Акционными считаются видеокарты, купленные на следующих сайтах: EVGA, Amazon, Best Buy, MicroCenter и Newegg.

Производитель сообщает, что кодов на всех желающих не хватит. Это значит, что акция не будет вечной. Однако, пока коды есть в избытке, каждый желающий может получить отличный подарок. EVGA также обращает внимание, что игра заточена под трассировку лучей, что позволит в полной мере оценить всё технологическое превосходство зелёных видеокарт.