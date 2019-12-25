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На носу 2020 год. До выхода нового поколения игровых приставок осталось совсем немного (на самом деле почти год). И в этом аспекте вопрос того, стоит ли покупать компьютер, стал актуален как никогда. Давайте разбираться вместе. Вначале перечислим плюсы и минусы сборки системного блока по сравнению с консолями, а потом проанализируем, стоит ли вообще брать ПК.

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Собрать геймерский системный блок за 500 долларов нереально. А вот купить за 500 долларов консоль PlayStation 5 будет можно. Давайте начнём с плюсов системника:

1. Возможность модификации. Купив консоль, вы будете лишены возможности её обновить. Сколь щедра бы ни была Sony, но уже через 3 года на компьютерах памяти будет больше, чем на приставках. То же можно сказать о видеокарте – консольная карта устареет очень быстро. После 2 лет видеокарта за 200 долларов будет выдавать больше fps, чем консольный вариант. При этом у вас не будет никакого мыла и хитрых технологий, когда вместо 1080р во время игры разрешение падает до 720р. А главное, всё это вы сможете обновить собственными руками.

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Предположим, вы купили игровой системник в 2020 году, а в 2021 ваша работа требует мощной видеокарты. Или вам нужно создать на базе ПК сервер для тестов…, что угодно. В этом случае, заменив несколько деталей, вы получаете нужный результат. С консолью такой фокус не пройдёт. Вам придётся платить полную стоимость нового ПК.

3. Стоимость игр. Говорите что угодно, но как владелец PlayStation 4, я заявляю, что игры на плойку гораздо дороже. Скидки бывают, но всегда ни на то, на что нужно. И это я не говорю про торренты, которые позволяют скачать игру абсолютно бесплатно.

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4. Качество игр. Первый год консоль будет демонстрировать невероятно красивую картинку. Но уже через какое-то время вы вдруг заметите, что у соседа на его видеокарте GeForce RTX 4060 картинка кажется более плавной и в целом лучше. Откуда-то появилось мыло, появились лаги и проседания. А ведь вы купили консоль всего год-два назад. Представляете, что будет в конце её жизненного цикла?

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Каждый год покупается 250 миллионов готовых сборок. Сколько людей делают ручные сборки, неизвестно. Если у вас есть сомнения, почитайте мою статью на эту тему. Сейчас же я предлагаю остановиться на обновлении ПК.

1. Socket AM4 доживает последний год. Если вы хотите купить новую платформу на новеньком Ryzen 3000-серии, помните, что возможности для дальнейшего обновления у вас минимальны. Это никак не относится к тем, кто покупает процессор от Intel, эти ребята привыкли менять сокет каждый год. Минус ли это? Однозначно. Лучше подождать до выхода следующего сокета и получить возможность обновлять процессор ещё 3-4 года.

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Текущая версия ОЗУ также доживает последние деньки. В 2020 году перехода на новую DDR5 не будет. Но вот в 2021 году начнётся массовая миграция. Я бы советовал подождать. Новый стандарт памяти открывает больше возможностей для обновления вашему системному блоку.

3. Нанометры. В 2021 году процессоры Ryzen перейдут на 5 нм техпроцесс. Нам обещают просто фантастическое увеличение производительности. Зачем же в таком случае брать заведомо старый 7 нм техпроцесс. Это же относится к компании Intel. К 2021 году они точно перейдут на 10 нм техпроцесс, что должно придать дополнительной привлекательности их процессорам.

4. Видеокарты. Лучи разочаровывают. Текущее поколение видеокарт не справляется с трассировкой лучей, а миллионы владельцев вынуждены отключать перспективную технологию. К 2021 году AMD точно выпустит что-то очень быстрое. Не останется в долгу и NVIDIA, обещающая нам революцию в ближайшие два года. Пока же только глупец будет платить за неработающие лучи и ждать раскрытия потенциала.

5. Накопитель. Очень скоро все накопители получат объём в 8 Тб. Это вам не 512 Гб, которых хватит всем. Уже сейчас такой SSD стоит 1800 долларов. А в 2021 году можно будет взять модель на 4 Тб за 300 баксов. Это ещё одна причина повременить.

6. Цена. В 2021 году всё то, что вы купите сейчас, станет дешевле, чем сегодня. Если вы еще можете подождать годик, то лучше не поддаваться на скидки и акции, дождавшись выхода идеальных комплектующих и взять их в самое правильное время.