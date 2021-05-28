Разработчики Chia Coin признали, что криптовалюта разрушила цепочку поставок жёстких дисков и SSD
Изначально криптовалюта Chia Coin была призвана стать более экологичной заменой Биткоину и другим цифровым активам на базе алгоритма консенсуса Proof of Work, но на деле лишь вызвала глобальный дефицит жёстких дисков и твердотельных накопителей. Лежащий в её основе алгоритм Proof of Space and Time использует для валидации транзакций свободное пространство в устройствах хранения данных и благодаря этому предприимчивые майнеры принялись массово скупать HDD и SSD больших объёмов для фарминга новой монеты.
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Ажиотаж вокруг Chia достиг таких масштабов, что даже президент Chia Network Джин Хоффман в интервью изданию New Scientist признал, что его детище нанесло серьёзный удар по логистике накопителей и разрушило их цепочку поставок, что привело к ощутимому росту стоимости для конечных потребителей. Некоторые наиболее востребованные у майнеров модели прибавили до 80% к своей изначальной стоимости, а общий объём задействованного в фарминге дискового пространства уже перевалил за 12 миллионов терабайт.
При этом Хоффман заявил, что даже при текущем буме фарминга Chia потребляет менее одного процента электроэнергии, используемой сейчас при добыче Биткоина, а в долгосрочной перспективе цены накопителей и вовсе пойдут на спад, ведь большинство создающих SSD и HDD компаний сейчас заняты увеличением объёмов производства.
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