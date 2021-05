Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Изначально криптовалюта Chia Coin была призвана стать более экологичной заменой Биткоину и другим цифровым активам на базе алгоритма консенсуса Proof of Work, но на деле лишь вызвала глобальный дефицит жёстких дисков и твердотельных накопителей. Лежащий в её основе алгоритм Proof of Space and Time использует для валидации транзакций свободное пространство в устройствах хранения данных и благодаря этому предприимчивые майнеры принялись массово скупать HDD и SSD больших объёмов для фарминга новой монеты.

реклама

Ажиотаж вокруг Chia достиг таких масштабов, что даже президент Chia Network Джин Хоффман в интервью изданию New Scientist признал, что его детище нанесло серьёзный удар по логистике накопителей и разрушило их цепочку поставок, что привело к ощутимому росту стоимости для конечных потребителей. Некоторые наиболее востребованные у майнеров модели прибавили до 80% к своей изначальной стоимости, а общий объём задействованного в фарминге дискового пространства уже перевалил за 12 миллионов терабайт.

анонсы и реклама RTX 3060 - дефицит кончается с падением Эфира Дешевая RX 6900XT дешевле чем 6800XT RTX 3070 и 3080 в XPERT.RU сильно дешевле чем везде -40% на 1Tb Toshiba в Ситилинке 2Tb Seagate: -30% за пару дней 7 видов RTX 3080 в Ситилинке, цены пошли вниз RTX 3060 дешевле всего в XPERT.RU 2Tb WD - цена упала на 25% за пару дней 4Tb WD дешевле всего в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров -8000р на 6Tb Toshiba - цены на харды падают Galaxy S21 - цена упала на порядок

При этом Хоффман заявил, что даже при текущем буме фарминга Chia потребляет менее одного процента электроэнергии, используемой сейчас при добыче Биткоина, а в долгосрочной перспективе цены накопителей и вовсе пойдут на спад, ведь большинство создающих SSD и HDD компаний сейчас заняты увеличением объёмов производства.