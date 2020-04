Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Nintendo Switch на данный момент продаётся по всему миру сумасшедшими тиражами, да так, что в США возник серьёзный дефицит и некоторые фанаты собирают консоль из б/у-запчастей и деталей с Aliexpress. В причинах такой популярности не последнюю роль сыграли эксклюзивы приставки, обласканные игровой прессой и рядовыми игроками. Но вот железная начинка Switch оказалась не самой мощной, благодаря чему эмулировать консоль оказалось куда проще чем Xbox One и PS4.

реклама

В настоящее время существенная часть эксклюзивов Nintendo уже доступна для игры на ПК. При помощи эмулятора Cemu можно без проблем пройти The Legend of Zelda Breath of the Wild и Bayonetta 2, а эмулятор Yuzu с некоторыми хаками научился стабильно запускать Super Mario Odyssey и The Legend of Zelda: Link's Awakening.

реклама

А с новым апдейтом он существенно сократил потребление оперативной памяти и исправил последние серьёзные ошибки в эмуляции Pokemon Sword and Shield. Теперь игра является стабильной и полностью проходимой без каких-либо серьёзных багов. Пока что последняя ревизия Yuzu доступна только платным подписчикам разработчиков на Patreon, но в скором времени будет выложена в свободный доступ для всех желающих.

Pokemon Sword and Shield - самая последняя на данный момент часть популярнейшей игровой серии Pokemon. Она по праву считается одной из самых продаваемых игр для консоли Nintendo Switch, на момент окончания 2019 года разошедшейся тиражом более 16 миллионов копий.

реклама