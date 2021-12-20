Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Для атак на библиотеку Log4j доступ в интернет не требуется
Эксплоиты для уязвимостей в этой библиотеке тревожат мир всё сильнее
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-13000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus

На прошлой неделе IT-компании боролись с последствиями обнаружения уязвимости в библиотеке Log4j, а также с уязвимостями в выпущенном патче. Специалисты находят всё новые баги, поэтому сетевым администраторам нужно искать и закрывать возможные варианты доступа через эти уязвимости. Как оказалось, даже отсутствие доступа в интернет не гарантирует защиту.

реклама

К такому заключению пришли специалисты из Blumira, сообщает Techspot. Работающие в качестве локального хоста сервисы без внешних подключений тоже могут стать целью атак. Это открывает новые просторы для деятельности злоумышленников.

Технический директор Blumira Мэтью Уорнера пишет, что веб-сокеты для связи между браузерами и веб-приложениями могут быть задействованы для доставки кода в уязвимые приложения и серверы без доступа в интернет. Злоумышленник может отправить вредоносный запрос посредством протокола WebSocket. В посте описываются конкретные действия для реализации этого сценария.

Это значит, что мишеней для атак становится ещё больше. По статистике Check Point Software, уязвимость в Log4j есть более чем в половине финансовых, дистрибьюторских, образовательных организаций и интернет-провайдеров. Уорнер описал методы поиска уязвимостей в Log4j:

  • Запуск Windows PoSh или кроссплатформенных скриптов для определения использования Log4j в локальном окружении.
  • Поиск экземпляров .*/java.exe с применением в качестве родительского процесса для cmd.exe/powershell.exe.
  • Наличие настроек обнаружения Cobalt Strike, TrickBot и других связанных инструментов атак.

Также рекомендуется обновиться до Log4j 2.16.

анонсы и реклама
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
RTX 3070 со скидкой 7000р
Крутая 3070 Ti по цене не Ti из-за падения крипты
Более 20 видов RTX 3080 в Ситилинке - дефицит окончен
Все RTX 3090 стоят намного более 300000р
MSI Gaming RTX 3070 дешевле чем везде


#безопасность
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Приложение из магазина Google Play отправляло пользовательские контакты на российский сервер
Патч для уязвимости в библиотеке Log4J сам содержит уязвимость
Уязвимость в Log4J за три дня использовали в атаках более 840000 раз
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Cryptonews рассказали о том, что произойдёт, если Shiba Inu достигнет цены $1 за 1 монету
16
Стал известен список из 11 смартфонов Xiaomi, которые первыми получат MIUI 13
6
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 4-й: The Vanishing of Ethan Carter
33
Chia Coin и Raptoreum стали разочарованием для майнеров и уже потеряли большую часть стоимости
34
Видеокарта Radeon RX 7900 XT получит 15360 CPU и может оказаться на 250% быстрее Radeon RX 6900 XT
48
Китайские майнеры продолжают свою работу несмотря на запреты со стороны властей
12
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
117
Activision Blizzard: 24 % наших сотрудников — женщины, 36 % — «недостаточно представленные» этнические группы
55
Роскомнадзор может ввести полную или частичную блокировку YouTube на территории РФ
190
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
56
Techspot определил TOP-5 лучших процессоров уходящего 2021 года
17
Майнер показал сгоревшую ферму из 72 устройств ASIC общей стоимостью 4 500 000 рублей
24
Автор графического мода The Witcher 3 HD Reworked Project продемонстрировал прогресс в создании его «некстгенной» версии
4
Похоже, новая Mass Effect создаётся на движке Unreal Engine 5
33
Геймер собрал гигантский компьютер внутри Minecraft на котором можно играть в игры
10
Графические процессоры NVIDIA GeForce RTX 2050 и MX500 для ноутбуков протестированы в 3DMark TimeSpy
3
Анонс Doogee V20 – два экрана, NFC, камера ночного видения и возможность выиграть смартфон
3
SAPPHIRE выходит на рынок жидкостных AIO систем охлаждения для процессоров
1
GM образно наехала своим электрическим пикапом Hummer EV на Tesla Cybertruck
4
Аксессуары против "вредного" воздействия технологии 5G сами оказались радиоактивными
10

Популярные статьи

10 небольших и бесплатных портабельных утилит, которые пригодятся каждому. Часть 2
26
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: декабрь 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
15
Мой способ «ленивого» прохождения RPG игр для уставших игроков
22
Что подарить другу-геймеру на Новый 2022 год - 7 идей и бонус
42
В ожидании младших Intel Alder Lake или какие процессоры и чипсеты будут доступны в 2022
39
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
33
Мир консолей: Свидетели писания Xbox Game Pass
14
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
26
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 5500 XT
7

Сейчас обсуждают

wwr222
14:08
Это тут при чем? Спецификации я что-ли давал? Плата,кстати, на z чипсете была. А китайцы максимум на что тестируют:вставят в мать,включат.Сигнал есть-нормуль...
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
peppery
14:05
Интересно, как быстро пригожинские обезьянки тут нарисуются? :)
В 2021 году российские чиновники получили в виде откатов 6.5 трлн рублей или 35% госбюджета – РБК
coo1erman
14:05
С более высокой производительностью, повысится и доходность майнинга. Так что ты сможешь только взять и лососнуть.
Выручка NVIDIA продолжит расти уверенными темпами и после завершения пандемии
Slow Mo
14:03
До выхода новых видях и возможного снижения цен можно спать спокойно,Адов Фейк давай до свиданья
Нужна ли DDR5-6000 для геймеров – DDR4-3600 всего на 2% медленнее в играх в тесте Tomshardware
Anastasiya Avdunicheva
14:03
Тоже так думаю, слишком тут много переменных, где-то косяк и работать уже не будет. Чтобы точно все работало надо прикупить пару материнок, программатор, рабочий процессор, ну и надеяться на удачу. То...
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
wwr222
14:03
Это и печалить...А так хотелось...
Аппаратный мониторинг материнских плат. Программно-аппаратная реализация (часть 2)
Evgeniy Som
13:59
при чем тут какие то детали? разговор шел про ppi. В 4К пикселей в 4 раза больше и как ни странно детальность будет всегда выше.
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
Denis Belokopytov
13:55
Да как бы поздновато для обычного цзен3, но с другой стороны конкуренции то совершенно нет в сегменте.
Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO с архитектурой Zen 3 выйдут в марте 2022 года
Anastasiya Avdunicheva
13:54
4 фолыч я проходила на 1280х1024, без проблем. В 'новый' скайрим не играла, не знаю что там, а вот в 'старом' все норм.
Какое разрешение монитора является оптимальным для современных игр – Full HD vs 8К в тесте Benchmark
balcora
13:53
так от биос же зависит, а не от процессора.
Модификация BIOS для процессоров-мутантов 6-9 поколения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем