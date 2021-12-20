На прошлой неделе IT-компании боролись с последствиями обнаружения уязвимости в библиотеке Log4j, а также с уязвимостями в выпущенном патче. Специалисты находят всё новые баги, поэтому сетевым администраторам нужно искать и закрывать возможные варианты доступа через эти уязвимости. Как оказалось, даже отсутствие доступа в интернет не гарантирует защиту.
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К такому заключению пришли специалисты из Blumira, сообщает Techspot. Работающие в качестве локального хоста сервисы без внешних подключений тоже могут стать целью атак. Это открывает новые просторы для деятельности злоумышленников.
Технический директор Blumira Мэтью Уорнера пишет, что веб-сокеты для связи между браузерами и веб-приложениями могут быть задействованы для доставки кода в уязвимые приложения и серверы без доступа в интернет. Злоумышленник может отправить вредоносный запрос посредством протокола WebSocket. В посте описываются конкретные действия для реализации этого сценария.
Это значит, что мишеней для атак становится ещё больше. По статистике Check Point Software, уязвимость в Log4j есть более чем в половине финансовых, дистрибьюторских, образовательных организаций и интернет-провайдеров. Уорнер описал методы поиска уязвимостей в Log4j:
- Запуск Windows PoSh или кроссплатформенных скриптов для определения использования Log4j в локальном окружении.
- Поиск экземпляров .*/java.exe с применением в качестве родительского процесса для cmd.exe/powershell.exe.
- Наличие настроек обнаружения Cobalt Strike, TrickBot и других связанных инструментов атак.
Также рекомендуется обновиться до Log4j 2.16.