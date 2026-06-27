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Бета-версия мессенджера Telegram на Android получила функцию «Сообщества»
В ней можно связывать группы определённых тематик, объединяя их под одним названием
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Разработчики мессенджера Telegram представили на платформе Android бета-версию приложения под номером 12.9. Главным новшеством здесь является организация групповых чатов на одинаковые темы в рамках одного сообщества.

Будучи владельцем группы, можно самому создать новое сообщество по данной тематике или добавить имеющийся чат в существующие группы. Каждое сообщество получит название, и для него можно установить изображение.

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Чаты внутри сообщества могут быть как общедоступными, так и скрытыми. В первом случае зайти в чат может любой участник сообщества. Во втором случае для доступа к чату потребуется приглашение.

Группу в сообщество может добавлять любой участник этой группы, если только владелец сообщества не закрыл такую возможность. В противном случае пользователи будут только выносить предложения, и уже администраторы принимают решение, добавить группу в сообщество или нет.

Изображение: Beta Info

Если выполнена привязка, информация о сообществе отображается в профиле чата. Также здесь можно осуществлять навигацию по входящим в состав того же сообщества группам.

Чаты сообщества в списке диалогов отображаются раздельно, но при необходимости администраторы могут включить опцию для их объединения. Структура будет напоминать дерево, где каждая ветка является независимым чатом.

Если пользователь попадёт в чат, он станет участником всего сообщества. Он не добавляется в другие группы, но их можно будет просматривать.

Возможно, в будущем появится возможность добавлять в сообщество и каналы, но пока эта опция не активна.

#android #telegram #мессенджеры
Источник: t.me
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