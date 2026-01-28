Большое количество скачиваемых модов для ММО-игры Hytale в стиле Minecraft показывает её популярность

Недавно выпущенная игра Hytale в стиле Minecraft прошла длинный путь, прежде чем добраться до релиза. Крупный издатель купил её, закрыл, потом создатели игры вернули её себе и закончили разработку. Дебют игры состоялся в январе 2026 года, и статистика показывает высокую популярность.

Изображение: Hypixel Studios

Например, об этом говорит тот факт, что Hytale стало одним из наиболее быстрорастущих сообществ модеров на платформе CurseForge. Здесь игроки скачали моды для игры более 10 млн раз. 2 000 разработчиков модов всего за 2 недели выпустили свыше 3 000 продуктов.

Среди этих многочисленных модов существует и такой, который приносит поддержку кроссплея между Hytale и Minecraft. Это означает, что игроки в Hytale могут играть со своими друзьями и в Minecraft. Правда, пока этот мод опубликован не был, но есть надежда, что в недалёком будущем это случится.