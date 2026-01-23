Все они располагаются в Германии и датируются III веком н.э., показывая продвижение римских войск на север дальше, чем считалось ранее

Изучавшие спутниковые снимки добровольцы смогли обнаружить свидетельства существования в Германии походных лагерей римлян, пишет Popular Mechanics. Ранее неизвестные лагеря позволяют сделать предположение о том, что римляне заходили на север Германии дальше, чем считалось на основе прежних источников.

Два лагеря были обнаружены неподалёку от города Акена, по одному в посёлке Трабице и деревне Дирсхайме. Такие лагеря впервые нашли между горами Гарц и рекой Эльба. Лагеря римлян обычно располагались на расстоянии примерно 19 км друг от друга, то есть в одном дне пути.

Римские полевые лагеря имеют форму прямоугольника со скруглёнными углами и штаб-квартирами на перекрёстках идущих под прямым углом дорог. В 2020 году археолог-доброволец нашёл на спутниковых снимках полевой лагерь близ Акена. В этом месте были произведены аэрофотосъёмки, которые подтвердили наличие лагеря. В 2023 году лагерь нашли около Трабица.

Чтобы подтвердить аэрофотоснимки, провели геофизические исследования с металлоискателями. Находок было сделано более полутора тысяч, главным образом железных предметов. Из монет нашли денарий Каракаллы, на основании чего было высказано предположение о том, что лагеря были связаны с походом Каракаллы в 213 году н.э. Радиоуглеродный анализ также показал III век н.э.

Войны в этом регионе велись на протяжении многих веков. В 13 году до н.э. император Август дошёл до рек Эльба и Зале. Продвижение завершилось в 9 году н.э. отступлением римлян после гибели приёмного сына императора Августа, которого он назначил своим преемником. Затем римляне неоднократно вступали в битвы с германскими племенами и временами заходили в глубь германской территории.