Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Popular Mechanics: Археологи-любители нашли на спутниковых снимках четыре походных римских лагеря
Все они располагаются в Германии и датируются III веком н.э., показывая продвижение римских войск на север дальше, чем считалось ранее

Изучавшие спутниковые снимки добровольцы смогли обнаружить свидетельства существования в Германии походных лагерей римлян, пишет Popular Mechanics. Ранее неизвестные лагеря позволяют сделать предположение о том, что римляне заходили на север Германии дальше, чем считалось на основе прежних источников.

Два лагеря были обнаружены неподалёку от города Акена, по одному в посёлке Трабице и деревне Дирсхайме. Такие лагеря впервые нашли между горами Гарц и рекой Эльба. Лагеря римлян обычно располагались на расстоянии примерно 19 км друг от друга, то есть в одном дне пути.

Может быть интересно

Римские полевые лагеря имеют форму прямоугольника со скруглёнными углами и штаб-квартирами на перекрёстках идущих под прямым углом дорог. В 2020 году археолог-доброволец нашёл на спутниковых снимках полевой лагерь близ Акена. В этом месте были произведены аэрофотосъёмки, которые подтвердили наличие лагеря. В 2023 году лагерь нашли около Трабица.

Чтобы подтвердить аэрофотоснимки, провели геофизические исследования с металлоискателями. Находок было сделано более полутора тысяч, главным образом железных предметов. Из монет нашли денарий Каракаллы, на основании чего было высказано предположение о том, что лагеря были связаны с походом Каракаллы в 213 году н.э. Радиоуглеродный анализ также показал III век н.э.

Войны в этом регионе велись на протяжении многих веков. В 13 году до н.э. император Август дошёл до рек Эльба и Зале. Продвижение завершилось в 9 году н.э. отступлением римлян после гибели приёмного сына императора Августа, которого он назначил своим преемником. Затем римляне неоднократно вступали в битвы с германскими племенами и временами заходили в глубь германской территории.

#германия #история #археология #popular mechanics #древний рим #спутниковые снимки #рим #римляне #аэрофотоснимки #завоевания #радиоуглеродный анализ
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Великобритании обнаружена заброшенная вилла Римско-Британского периода
1
Индия поставила Армении первую партию управляемых ракет для РСЗО Pinaka
+
GizmoChina: Huawei может выпустить умные очки с функцией перевода в 2026 году
+
Разработанный в Эстонии перехватчик Mark 1 продемонстрировал возможности перехвата ударных БПЛА
1
Южная Корея выводит на боевое дежурство баллистическую ракету Hyunmoo-5
2
Компания Ulefone представила смарт-часы Armor Watch Pro с защитой MIL-STD-810H, IP68 и IP69K
+
Military Watch Magazine: Индия получает российские технологии ударных дронов через Беларусь
+
Ветеран Microsoft объяснил приём с быстрой перезагрузкой в Windows 95 при удерживании клавиши Shift
+
«Комсомольская правда»: Житель Самары купил квартиру в Воркуте за 80 тысяч рублей
3
В Беларуси собрали первую партию рестайлинговых кроссоверов Belgee X50 с обновлённым двигателем
+
Ноутбуки на базе чипа NVIDIA N1X/N1 дебютируют в первом квартале 2026 года
+
Удачливый покупатель отменил заказ на RTX 5080 и получил видеокарту бесплатно из-за ошибки магазина
+
WCCFTech: Гендиректор NVIDIA купил родителям «самый дорогой в мире» Mercedes
+
Intel завершит поддержку процессоров Core 12-го поколения в следующем году
+
Инсайдер предоставил список изменений в обновлении One UI 8.5 Beta 4 для Samsung Galaxy
+
AMD выпустила графический драйвер 26.1.1 (WHQL) с возможностью установки комплекта AI Bundle
1
Цены на SSD могут увеличиться в связи с сокращением выпуска NAND-памяти
7
ASUS представила игровой ПК ROG G1000 на базе Ryzen 9 9950X3D
+
США могут «отключить» датские истребители F-35 в гипотетическом конфликте за Гренландию
3
В мобильном приложении оператора «Билайн» появилась опция «YouTube без VPN»
4

Популярные статьи

«Стена PlayStation 6» – ключевая проблема будущего игровой индустрии
12
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
15
Прошу удалить запись.
108
PlayStation 5 Ultra может выйти в ноябре 2027 года по цене в $800
3
Обзор и тестирование видеокарты Acer Intel Arc B580 Nitro OC
5

Сейчас обсуждают

Никита Абсалямов
01:33
Ну может хоть в этой части наконец поддержку рулей починят и рейтинг в онлайне... а то уж 5ка совсем позорная в этом отношении была, а Motorsport так вообще похоронили по итогу после провала на старте...
Гоночная игра Forza Horizon 6 выйдет 19 мая на ПК и Xbox
HP91
01:21
Работают как рабы (хотя они и так рабы америкосов) плюс все блага человечества, которые приводят к моральной деградации и проблема с психикой. Вот и секрет "успеха"
Stern: Южная Корея лидирует по показателю снижения рождаемости в мире
Китя.
01:15
Гори гори ясно чтобы не погасло. Всего за 80т.р в наших магазинах.
AMD объявила о доступности Ryzen 7 9850X3D с 29 января по рекомендованной цене 499 долларов США
Никита Абсалямов
01:12
Я то может быть и стану... а вам уже поздно...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Dentarg
01:05
Из-за дефицита памяти SSD большой емкости стали стоить в 16 раз дороже жестких дисков
DTS
00:25
Может быть он понял, что "плеваться на колодец из которого он пьет" это не сильно умное занятие. А может миссия его статьи была выполнена, и статья больше не нужна.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Павел Кандеев
00:06
Опять хуятину собрал офисную
Собираем антикризисный игровой ПК в 2026 году, грамотно экономя на ОЗУ и SSD
DTS
00:02
Учись, неуч с фейковым профилем в ВК. Человеком может когда-нибудь станешь.
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
23:56
Автору видать по шапке прилетело... Опасное это дело - хозяйские распилы обсуждать...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Никита Абсалямов
23:54
Лечись... подпевала...
Немного про импортозамещение компьютерной техники на примере компьютера KCG
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter