Компания делает в этой стране ставку на аппараты премиального уровня по цене от $650

Неоднократно появлялись новости о том, как компания Samsung бьёт рекорды по предварительным заказам на смартфоны верхней ценовой категории на территории Индии. По итогам 2025 года новости не такие благоприятные, поскольку общие продажи смартфонов южнокорейского производителя в этой стране сократились по сравнению с показателями 2024 года.

Статистика аналитической компании Omdia говорит, что за год Samsung поставила в Индию 23 млн смартфонов. Это на 11% меньше по сравнению с 25,7 млн аппаратов по итогам 2024 года. Компания потеряла 1% рыночной доли, уступив лидерство Vivo с 32 млн поставленных аппаратов. Китайские производители нарастили поставки в Индию на 19%.

Samsung могла стать жертвой жёсткой конкуренции и падения спроса на смартфоны средней ценовой категории. Зато в премиальном сегменте вместе с Apple и Vivo Samsung демонстрирует хорошие продажи. В Индии премиальной категорией считаются смартфоны дороже 60 000 рупий, что означает примерно $650.

Apple занимает пятое место по количеству проданных в Индии смартфонов. С учётом того, что она продаёт исключительно дорогие аппараты, в денежном выражении её показатели ещё выше.