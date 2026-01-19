Компания не планирует представлять новые аппараты ни в этом году, ни в последующих

Недавно появлялась информация, согласно которой компания Asus в 2026 году не выпустит ни одного нового смартфона. Asus и без того не относилась к лидерам этого рынка, но у неё были интересные некоторым геймерам линейки игровых устройств. Тогда можно было предположить, что компания решила взять паузу и переждать проблемы с памятью, после чего есть надежда на её возвращение к производству смартфонов. Как оказалось, этой надежды всё же нет.

По словам председателя совета директоров компании Джонни Ши, она не собирается больше выпускать смартфоны. Освободившиеся ресурсы производитель планирует сконцентрировать на разработке и производстве коммерческих персональных компьютеров и физическом искусственном интеллекте, что означает смарт-очки и робототехнику. Что касается ранее выпущенных смартфонов, Asus продолжит обновлять программное обеспечение и предлагать гарантийное обслуживание.

Также было сказано, что доход компании в минувшем году составил $23,4 млрд, что дало рост на 26% за год. Производство ИИ-серверов выросло на 100%.

Даже без кризиса памяти присутствие Asus на рынке смартфонов в последние годы сокращалось, компания выпускала всё меньше аппаратов серий Zenfone и ROG. В 2025 году были представлены только ROG Phone 9 FE и Zenfone 12 Ultra, ни один из которых не стал хитом продаж.