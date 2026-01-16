Построенный примерно в 1410 году, корабль Svaelget 2 мог перевозить 300 тонн груза

У побережья Копенгагена морские археологи нашли крупнейший в мире ког. Так называются грузовые корабли времён викингов, и в данном случае корабль Svaelget 2 оказался весьма внушительным. Его длина составляет около 28 м, ширина более 9 м, а высота без малого 6 м, пишет Popular Mechanics.

По словам руководителя раскопок Отто Ульдума (Otto Uldum), подобная находка проливает свет на конструкции торговых кораблей Средневековья и жизнь на их борту. Предположительно, датой постройки этого корабля является 1410 год, так что в проливе между Швецией и Данией он пролежал более 600 лет. Находка была сделана благодаря строительству нового района столицы Дании. Корабль получил имя в честь канала, в котором был обнаружен. Его грузоподъёмность составляла примерно 300 тонн.

Исследователи полагают, что раз такие большие корабли строились, торговцы точно знали, что для перевозимых ими товаров имеется рынок сбыта. Это позволяет лучше понять развитие торговли Средневековья и указывает на торговлю товарами повседневного спроса. Крупные корабли могли перевозить продукты питания, древесину, кирпичи.

Считается, что даже при полной загруженности кораблём мог управлять небольшой экипаж. Подобные корабли ходили между Нидерландами и городами Балтийского моря.

Археологов и историков порадовала находка не только самого корабля, но и деревянного «замка» на его корме для защиты экипажа. Корпус корабля выполнен из померанского дуба с территории современной Польши, а остов корабля сделан из древесины, полученной в Нидерландах.

Корабль был найден на глубине свыше 13 м. Песок сохранил его настолько хорошо, что были найдены даже фрагменты снастей. Также удалось найти камбуз из 200 кирпичей, дававший возможность готовить пищу на открытом огне. Ещё были найдены столовые приборы, бронзовые горшки для приготовления пищи, керамические миски, деревянная посуда и обувь. К сожалению, трюм либо изначально был пустым, либо его содержимое за 600 лет унесло течением.