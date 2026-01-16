Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Блогер
Popular Mechanics: у побережья Копенгагена обнаружен средневековый торговый корабль длиной 28 м
Построенный примерно в 1410 году, корабль Svaelget 2 мог перевозить 300 тонн груза

У побережья Копенгагена морские археологи нашли крупнейший в мире ког. Так называются грузовые корабли времён викингов, и в данном случае корабль Svaelget 2 оказался весьма внушительным. Его длина составляет около 28 м, ширина более 9 м, а высота без малого 6 м, пишет Popular Mechanics.

По словам руководителя раскопок Отто Ульдума (Otto Uldum), подобная находка проливает свет на конструкции торговых кораблей Средневековья и жизнь на их борту. Предположительно, датой постройки этого корабля является 1410 год, так что в проливе между Швецией и Данией он пролежал более 600 лет. Находка была сделана благодаря строительству нового района столицы Дании. Корабль получил имя в честь канала, в котором был обнаружен. Его грузоподъёмность составляла примерно 300 тонн.

Исследователи полагают, что раз такие большие корабли строились, торговцы точно знали, что для перевозимых ими товаров имеется рынок сбыта. Это позволяет лучше понять развитие торговли Средневековья и указывает на торговлю товарами повседневного спроса. Крупные корабли могли перевозить продукты питания, древесину, кирпичи.

Считается, что даже при полной загруженности кораблём мог управлять небольшой экипаж. Подобные корабли ходили между Нидерландами и городами Балтийского моря.

Археологов и историков порадовала находка не только самого корабля, но и деревянного «замка» на его корме для защиты экипажа. Корпус корабля выполнен из померанского дуба с территории современной Польши, а остов корабля сделан из древесины, полученной в Нидерландах.

Корабль был найден на глубине свыше 13 м. Песок сохранил его настолько хорошо, что были найдены даже фрагменты снастей. Также удалось найти камбуз из 200 кирпичей, дававший возможность готовить пищу на открытом огне. Ещё были найдены столовые приборы, бронзовые горшки для приготовления пищи, керамические миски, деревянная посуда и обувь. К сожалению, трюм либо изначально был пустым, либо его содержимое за 600 лет унесло течением.

#археология #торговля #средневековье #popular mechanics #морская археология
Источник: popularmechanics.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
9
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
2
Пентагон интегрирует чат-бот с ИИ Grok в военные системы
1
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Стартап GRU Space планирует открыть первый отель на Луне к 2032 году
+
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
В России разрабатывается стратосферный беспилотник-истребитель «Хищник»
1
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
В Москве появился экспериментальный асфальт с антигололедными свойствами
+
Западное издание Military Watch высоко оценило эффективность российского истребителя Су-35
+
На стройке АЭС в Англии обнаружили старинное захоронение принца вместе со своей лошадью
+
В Китае набирает популярность приложение для информирования контактов в смартфоне о самочувствии
+
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
«АвтоВАЗ» планирует обновить устанавливаемые на Lada Vesta двигатели
1
GizmoChina: ASUS представила игровой мини-компьютер ROG GR70 на Ryzen 9 и видеокарте RTX 5070
+
ФАС предупредила за публичные прогнозы о росте цен на продукты до 30%
+
Blackview Marine 3 приносит возможности искусственного интеллекта и ночную съёмку в сегмент защищённых смартфонов
+

Популярные статьи

Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
37
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
13
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
3
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
11

Сейчас обсуждают

tolya21
02:05
15к за мамку на B760? Это клиника. 5060Ti 16 за 50к - это для совсем отбитых на голову.
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
mahaleksmos
01:53
Угу или ремейк первой части с графоном из крайней
Презентация следующей игры серии Life is Strange состоится 20 января
Владимир
01:38
Проснулись! Ещё до НГ это началось. Купил перед НГ ноут E1504FA, регистрировал 29.12.25 - в гарантии отказано
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
nonses84
01:23
Вообще пох
«Автостат»: импорт новых грузовых автомобилей в Россию в 2025 году сократился почти в 10 раз
nonses84
01:22
Ну и пошли лесом, шарагина контора, нам и мси хватит
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
zerohexen
01:18
как меня бесит это DLSS от Nvidia разрушает тени, делая какую-то кашу. да лучше чем срань от амуде. но всеже. Где допиливают разрабы, работу через АПИ Нвидии, то норма. НО большинство просто прокидыва...
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
32Влад32
01:12
Не помню, что бы "Маяк" часто ломался. А вот качество записи на "Весне-310" было гораздо хуже. Даже на японских кассетах.
Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
32Влад32
01:05
Еще один профессор?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
32Влад32
01:04
Откуда такой умный? Сам то хоть знаешь, что такое синус или косинус?
Эксперты назвали ЗРС С-500 единственной системой ПВО способной перехватить гиперзвуковой «Орешник»
Зю
00:56
Скучаю по Висте. Сидел чуть ли не с релиза нормального стабильного SP1 для Win7, потому что RC1 для Win7 был синюшным с дырявым пуском. Только когда дрова и приложения стали поднывать на старую версию...
Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows Server 2008
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter