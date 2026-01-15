Смартфон Pocket Play от Ayaneo на платформе Indiegogo придётся ждать на 2-3 недели дольше обещанного срока

Компания Ayaneo в конце минувшего года представила смартфон Pocket Play в стиле Sony Xperia Play для любителей мобильных видеоигр на платформе Android. Как оказалось, заполучить это устройство покупателям будет непросто.

Генеральный директор Ayaneo опубликовал пост в блоге, где описал планы компании по улучшению доставки и поддержки устройств. Чтобы доставка происходила быстрее, он пообещал уменьшить количество кампаний на портале Indiegogo.

Несколько сделанных в 2025 году заказов до сих пор не были отправлены покупателям, поэтому Ayaneo собирается перейти к прямым продажам посредством своего сайта. Компания обещает внедрить более строгие сроки доставки и чаще публиковать новости относительно будущих кампаний по сбору средств.

Запуск Pocket Play был запланирован на платформе Indiegogo на 14 января, но в итоге его решили отложить. Ждать предстоит до конца января или начала февраля. Дополнительное время позволит Ayaneo отправить несколько сотен ранее сделанных предварительных заказов и только после этого переходить к другому проекту.