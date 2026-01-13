Кризис на рынке памяти приведёт к дефициту бюджетных ноутбуков и увеличению длительности использования ПК в компаниях до восьми лет

Праздники закончились, и в трудовые будни 2026 года рынок ноутбуков в России вступает не в лучшем состоянии. С одной стороны, существует спрос на высокопроизводительные модели и увеличивается популярность покупок онлайн. С другой стороны, покупатели начинают ощущать, что за прежние деньги они могут приобрести всё более слабые конфигурации. Память уже подорожала, и ожидается дальнейший рост её стоимости. По этой причине производители и продавцы электроники корректируют свою стратегию закупок.

По мнению руководителя отдела закупок «Ситилинк» Кирилла Агеева, начнёт увеличиваться доля ноутбуков с объёмом оперативной памяти 8 ГБ, которая ранее снижалась. Нынешние проблемы закладывались ещё в 2023 и 2024 годах. Вместо выпуска более востребованных среди широкого круга покупателей чипов памяти DRAM и NAND выпускались виды памяти вроде HBM, используемые в дата-центрах и инфраструктуре искусственного интеллекта.

В результате увеличивается доля ноутбуков с распаянной памятью. Увеличение стоимости памяти на 30% может повысить себестоимость производства ноутбуков на 10%. При торговле с маржой 5–8% это может быть критически важно.

Значительно выросли продажи ноутбуков на маркетплейсах, в первую очередь игровых и корпоративных. Здесь рост стоимости памяти скажется не так сильно, как в бюджетных ноутбуках.

Из-за проблем с ценами и дефицитом компании могут вместо покупки новых компьютеров ремонтировать и модернизировать имеющиеся. Длительность использования офисных устройств может вырасти до 8 лет.

Внесёт свой вклад в спрос и предложение вводимый 1 сентября технологический сбор. Поначалу он будет относиться к готовым устройствам вроде ноутбуков, а потом и к отдельным компонентам. Результатом может стать дополнительный рост цен и расширение теневого рынка.