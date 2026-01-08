Она даёт прогноз, согласно которому к 2031 году количество пользователей искусственного интеллекта в мире превысит 5 млрд человек

На выставке CES 2026 в Лас-Вегасе генеральный директор компании AMD Лиза Су дала интервью информационному агентству Bloomberg. По её мнению, искусственный интеллект является по-настоящему полезной технологией, которая не пропадёт, как только схлынет волна ажиотажа.

По её мнению, уже сейчас ИИ применяют в каждодневной работе миллионы людей по всему миру. В дальнейшем темпы внедрения должны только расти. Через 5 лет количество пользователей ИИ по всему миру может перевалить за отметку в 5 млрд человек.





Также Лиза Су полагает, что распространение искусственного интеллекта не станет причиной миллионов увольнений. В самой AMD набирать новых сотрудников меньше не стали. Естественно, что эти сотрудники должны уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом. По мнению Су, ИИ не заменяет людей, а повышает производительность труда. Например, инженеры и маркетологи могут выполнять свою работу быстрее прежнего.





Также глава AMD высказала мнение о том, что в ближайшие годы спрос на вычислительную мощность продолжит расти. Компания AMD надеется извлечь из этого выгоду, представив на выставке ускорители ИИ серии Instinct MI500 на архитектуре CDNA 6. В них обещан рост производительности до тысячи раз по сравнению с линейкой MI300X 2023 года. Релиз MI500 запланирован на 2027 год. В 2026 году компания готовится к выпуску серии Instinct MI450 на архитектуре CDNA 5.