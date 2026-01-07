Lenovo анонсировала компьютеры Yoga на процессоре Snapdragon X2 и Windows-ноутбуки

Когда компания Qualcomm начала заниматься производством процессоров для персональных компьютеров под управлением системы Windows, Lenovo предложила ряд ноутбуков на чипе Snapdragon X Elite. С тех пор были выпущены процессоры Snapdragon X2 Elite и X2 Plus, в результате чего Lenovo обновляет свою линейку персональных компьютеров под брендом Yoga.

На выставке в Лас-Вегасе компания представила модель Yoga Slim 7x. Это усовершенствованный вариант ноутбука 2025 года с выбором между процессорами Snapdragon X2 Elite и X2 Plus. Устройство весит 1,7 кг и занимает 13,9 мм². Тонкий корпус не помешал разместить аккумулятор, который обеспечивает 29 часов автономной работы, хотя конкретные значения зависят от приложений.

Это ноутбук с экраном типа OLED с разрешением 2880 x 1800 и максимальной яркостью 1100 нит. Диагональ экрана равна 14 дюймов.

Продажи должны стартовать во втором квартале по цене от $950 за версию на Snapdragon X2 Plus. Нетрудно предположить, что модель на более мощном чипе Snapdragon X2 Elite будет стоить дороже.