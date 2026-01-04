Количество звонков за этот же период времени превысило 32 млн.

Пресс-служба мессенджера Max заявила информационному агентству ТАСС, что в новогоднюю ночь и в последний день прошедшего года пользователи приложения звонили друг другу свыше 32 млн раз, а количество отправленных текстовых сообщений превысило 650 млн. Наибольшую активность проявили жители двух столиц и таких крупных городов, как Новосибирск, Казань, Самара и Краснодар.

Представители мессенджера также сообщили, что наиболее востребованными были стикеры с изображением Деда Мороза и Ёлочки. Этот набор стикеров в декабре использовали свыше 30 млн раз.

Также в последний день года председатель Государственной Думы России высказал предположение, что в ближайшее время в мессенджере Max станут доступны комментарии постов. Пока же увидеть популярность той или иной записи можно лишь при помощи количества смайликов.