Информация из Южной Кореи говорит о самой высокой производительности чипов Samsung HBM4 и максимальной энергоэффективности

Компания Nvidia является ведущим производителем ускорителей для генеративного ИИ, и на подходе у неё новый ускоритель Rubin. В его составе будет применяться память типа HBM4.

Производителя этой памяти три: Micron, Samsung и SK hynix. Nvidia собирается покупать её для использования в составе Rubin у всех этих компаний, тестируя предлагаемые образцы.

Издание Maeil Kyungjae сообщает, что чипы Samsung прошли тесты качества Nvidia. В результате объём заказов будет значительно выше того, на что рассчитывал южнокорейский производитель, поскольку по скорости и эффективности чипы Samsung признаны лучшими. Поставки должны начаться в первой половине 2026 года.

Предположительно, Samsung на три месяца отстаёт от Micron и SK hynix в плане разработки, производства и поставок памяти HBM4. Как видим, повышенное качество сделало это ожидание оправданным. На рынке HBM Samsung недавно отняла второе место у Micron и с учётом нынешнего успеха наверняка постарается выйти в лидеры.