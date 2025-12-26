В PassMark его результаты составили 4716 и 71585 баллов

Компания AMD скоро представит обновление линейки процессоров Ryzen 9000X3D 3D V-Cache, увеличив объём кеша и Boost-частоты. Уже появлялись результаты тестирования и страницы в магазинах с описанием процессора Ryzen 7 9850X3D. Того же прежде нельзя было сказать про старшую модель Ryzen 9 9950X3D2.

Теперь первые результаты тестов этого чипа оказались в интернете, показав 192 МБ кеша 3D V-Cache. Есть результаты не только в PassMark, но и в Geekbench.

Это будет третий 16-ядерный процессор с 32 потоками команд, его TDP составит 200 Вт. Номинальная частота останется на уровне 4,3 ГГц, а Boost снизят на 100 МГц по сравнению с 9950X3D, до 5,6 ГГц. У последнего TDP равен 170 Вт, а объём кеша L3 составляет 128 МБ.

Синтетический бенчмарк PassMark не показал заметного прироста производительности, но для этих процессоров важнее всего игровые тесты. Очевидно, что преимущество будет в тех играх, которые смогут воспользоваться дополнительным объёмом кеша. Процессор тестировали на материнской плате GALAX B850 с 96 ГБ памяти DDR5-4800.

От AMD ждут анонса обновлённых процессоров Ryzen 9000X3D 3D V-Cache на выставке CES в Лас-Вегасе уже в ближайшие дни.

