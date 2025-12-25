Сайт Конференция
Компания Google уволила главу отдела закупок из-за нарушений в системе поставок памяти
Представителям отделов закупок Microsoft и Google приходится жить в Южной Корее из-за затянувшихся переговоров с Samsung и SK hynix

Продолжающиеся проблемы с дефицитом и подорожанием памяти HBM и LPDDR заставляют компании Google, Microsoft, Meta* и других тяжеловесов обивать пороги Samsung, SK hynix и Micron и вести длительные переговоры. Южнокорейские СМИ сообщают, что высокопоставленные сотрудники Microsoft посетили штаб-квартиру SK hynix с целью заключения нового контракта на поставку памяти. Условия Microsoft производителя не устроили.

Производство памяти типа HBM на предприятиях Samsung и SK hynix в настоящее время идёт на пределе возможностей. Крупные ИИ-компании готовы закупать её по любой цене в любых доступных количествах.

Google такая память нужна для ИИ-ускорителей (TPU). Разочарованная результатами, компания уволила главу отдела закупок. В вину ему вменили отсутствие дальновидности, поскольку он не сумел заключить договор о долгосрочном сотрудничестве с Samsung, которая выпускает 60% памяти HBM для TPU.

Стараясь исправить ситуацию, большие технологические компании нанимают персонал в Азии, в первую очередь менеджеров по закупкам. Google недавно открыла вакансию менеджера по глобальным закупкам памяти. Ей нужен эксперт в выработке стратегий закупок памяти DRAM и NAND для дата-центров. Meta тоже ищет менеджеров по глобальным закупкам чипов памяти.

Не избавлена от этих проблем и Apple, для которой стоимость закупок чипов LPDDR5X в последнее время выросла на 230%. В начале 2026 года некоторые контракты Apple на поставку памяти истекут, и можно не сомневаться, что новые будут заключены с более высокими ценами.

* Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России


#apple #microsoft #google #оперативная память #nand #hbm #meta #dram #lpddr5x #tpu #lpddr
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

K0nst4nt1n
19:14
Т.е. решили отыграться на закупщиках, вместо ликвидации картельного сговора и оборотных штрафов с производителей памяти, участвующих в таковом.
Компания Google уволила главу отдела закупок из-за нарушений в системе поставок памяти
Mallory-blog
19:12
Нормальный ноутбук на помойке найти не удалось, а заработать даже на условный БУ thinkpad пятнадцатилетней давности, который стоит копейки, но все таки минимально годный в качестве ноутбука, у него ни...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
Койот
19:09
Они скорее всего ЕСС DDR4 возобновили производство
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Mallory-blog
19:04
В этом весь чимбал. Откопать какое-то барахло с помойки, провести какой-то бессмысленный набор тестов еще и наврав в процессе, так еще и офрмить это кривыми, смазанными и заваленными фотографиями экра...
Тестирую ноутбук Samsung RV511 и сравниваю с MSI CX500 в Windows и Linux
tapok
18:57
"будет валяться в магазах навалом" - не будет. Сейчас цоды уже и DDR4 скупают !! (некоторые цоды скупают даже б/у DDR4) Из последних новостей: Samsung возобновило производство памяти DDR4 для цод'ов. ...
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
Сергей Анатолич
18:44
Б..я! Вот всем прям приспичило обнавлять память, всем и только сейчас! Завтра конец света! Без этого прожить невозможно! Всё!!! Будут платить какие то астраномические суммы, будут колхозить с SO-DIMM....
На фоне дорогой RAM набирают популярность адаптеры SODIMM-DIMM
IRanPast
17:19
1. ZFS не собирает никаких массивов. Это просто файловая система 2. В нормальном железнячем контроллере должна быть батарея минимум на 50 часов, этого достаточно. 3. Программный RAID проще восстанови...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
RandomXP
16:46
А что мешает диски сконфигурировать в RAID5 на аппаратном контроллере, а потом получившийся массив отформатировать в ZFS ? Мне - ничего. Да, ZFS позволяет из нескольких дисков собрать массив, я так т...
Поменял материнскую плату для Ryzen 5 5600X на топовую и пожалел или когда PCI-E 4.0 не радует
LuftHunter
16:21
руки оторвать таким сборщикам. должно быть больше вентиляторов!
Собираем игровой ПК за 434 000 рублей в качестве подарка на Новый год
Johan_WTF
16:10
Jackpot
Покупатель пары Samsung 9100 PRO по ошибке получил две коробки SSD общей стоимостью $6000
