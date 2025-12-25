Представителям отделов закупок Microsoft и Google приходится жить в Южной Корее из-за затянувшихся переговоров с Samsung и SK hynix

Продолжающиеся проблемы с дефицитом и подорожанием памяти HBM и LPDDR заставляют компании Google, Microsoft, Meta* и других тяжеловесов обивать пороги Samsung, SK hynix и Micron и вести длительные переговоры. Южнокорейские СМИ сообщают, что высокопоставленные сотрудники Microsoft посетили штаб-квартиру SK hynix с целью заключения нового контракта на поставку памяти. Условия Microsoft производителя не устроили.

Производство памяти типа HBM на предприятиях Samsung и SK hynix в настоящее время идёт на пределе возможностей. Крупные ИИ-компании готовы закупать её по любой цене в любых доступных количествах.

Google такая память нужна для ИИ-ускорителей (TPU). Разочарованная результатами, компания уволила главу отдела закупок. В вину ему вменили отсутствие дальновидности, поскольку он не сумел заключить договор о долгосрочном сотрудничестве с Samsung, которая выпускает 60% памяти HBM для TPU.

Стараясь исправить ситуацию, большие технологические компании нанимают персонал в Азии, в первую очередь менеджеров по закупкам. Google недавно открыла вакансию менеджера по глобальным закупкам памяти. Ей нужен эксперт в выработке стратегий закупок памяти DRAM и NAND для дата-центров. Meta тоже ищет менеджеров по глобальным закупкам чипов памяти.

Не избавлена от этих проблем и Apple, для которой стоимость закупок чипов LPDDR5X в последнее время выросла на 230%. В начале 2026 года некоторые контракты Apple на поставку памяти истекут, и можно не сомневаться, что новые будут заключены с более высокими ценами.

