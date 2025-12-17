Сайт Конференция
Представлен смартфон OnePlus 15R с экраном AMOLED LTPS 165 Гц по цене $700
Устройство на процессоре Snapdragon 8 Gen 5 работает от аккумулятора ёмкостью 7 400 мАч

В уходящем году компания OnePlus проявила высокую активность на рынке смартфонов. В начале года были представлены модели OnePlus 13 и OnePlus 13R, в конце осени появился OnePlus 15, а теперь настал черёд OnePlus 15R. Он находится на ступень ниже флагмана, но его возможностей вместе с более низкой ценой более чем достаточно большинству покупателей.

OnePlus 15R получил экран AMOLED LTPS с разрешением 2800 х 1272 пикселя, частотой до 165 Гц и пиковой яркостью 1 800 нит. Так как это не LTPO-дисплей, его частота не снижается ниже уровня 60 Гц.

Второе устройство в иерархии OnePlus работает на втором процессоре Qualcomm, модели Snapdragon 8 Gen 5. Ёмкость аккумулятора 7 400 мАч уменьшена по сравнению с 8 300 мАч в китайской версии устройства. Поддерживается зарядка SuperVOOC мощностью 80 Вт, для которой нужен новый двухпортовый адаптер питания GaN Lite мощностью 100 Вт. В комплекте есть лишь зарядное устройство мощностью 55 Вт, по крайней мере в США.

OnePlus 15R получил защиту от воды и пыли уровня IP66/68/69/69K, не опасаясь высоких температур, струй воды под высоким давлением и погружения в воду. Появился ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. Система Oxygen OS 16 на Android 16 будет четыре года получать новые версии и шесть лет – патчи безопасности.

Главными отличиями OnePlus 15R от предшественника стали отсутствие сзади телеобъектива и технологии LTPO, с которой возможна частота обновления экрана 1 Гц.

В США OnePlus 15R стоит $699,99 за версию с 256 ГБ хранилища (цвета Charcoal Black и Mint Breeze) и $799,99 за 512 ГБ (Charcoal Black).

#смартфоны #oneplus
Источник: androidauthority.com
